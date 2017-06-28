القادسية يستعد لجميل بثلاث مراحل .. 6 مباريات ودية و معسكر خارجي لمدة 25 يوم

أعلنت إدارة نادي القادسية عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم حيث ستنطلق التدريبات و التجمع مساء السبت القادم في مقر النادي بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي و بمشاركة جميع اللاعبين المحلييين و الأجانب لمدة أسبوع على أن تبدأ المرحلة الثانية في مدينة نورنبرغ الألمانية لمدة أربعة عشر يوماً يوم السبت 8/7 يخوض من خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية سيعلن عنها لاحقاً، و ستبدأ المرحلة الثالثة في مدينة اسطنبول التركية من يوم 21/7 لمدة عشرة أيام يخوض من خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية سيعلن عنها لاحقاً وستكون عودة الفريق يوم الأربعاء في الثاني من أغسطس .

يذكر أن البعثة ستغادر بمشاركة أكثر من 32 لاعب وبقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي ورئاسة نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله بادغيش .

هذا و سيفتتح القادسية موسمه في دوري جميل بلقاء الرائد يوم الجمعة 11 أغسطس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الجولة الأولى .

من جهته عبر نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله بادغيش عن تفاءله لنجاح المراحل الثلاث الإعدادية للفريق التي تشمل على العديد من الجوانب التي وضعها الجهاز الفني بقيادة السيد ناصيف البياوي و الجهاز الإداري بقيادة الكابتن غازي عسيري و تمنى كل التوفيق و النجاح بأن يثمر هذا العمل بنجاح المعسكر و خطة إعداد الفريق لبداية موسم مميز مكلل بالنجاح و التوفيق بمشيئة الله، واعداً الجماهير القدساوية بتقديم و بذل كافة المجهودات و العمل ولا غيره لإسعادهم في الأيام القادمة.