 رئيس الوزراء اليمني يشيد بدور المملكة في مجابهة وباء الكوليرا في بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يشيد بدور المملكة في مجابهة وباء الكوليرا في بلاده

رئيس الوزراء اليمني يشيد بدور المملكة في مجابهة وباء الكوليرا في بلاده
واس - عدن

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في مجابهة وباء الكوليرا وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده اليوم ضم عدداً من المحافظين اليمنيين والوكلاء ومديري العموم، لمناقشة الوضع الصحي ورفع حالة الاستنفار لمجابهة وباء الكوليرا واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشاره.
وأكد المشاركون في الاجتماع في تقاريرهم أن الوضع الصحي في المحافظات اليمنية التي ظهر بها الوباء تحت السيطرة، وقد اتخذت جميع الاحتياطات الطبية اللازمة من تجهيز مراكز متنقلة لذات الغرض.
وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة اليمنية تضع كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة الوبائية التي أصابت اليمن وأنها ستقدم كل الدعم والامكانيات اللازمة لمحاربة الوباء والقضاء عليه.

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