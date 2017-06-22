العمل: استمرار تطبيق نظام منع العمل تحت الشمس حتى 15 سبتمبر

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء عن استمرار تطبيق نظام منع العمل تحت الشمس حتى 15 سبتمبر 2017.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ذلك يأتي حرصا منها على سلامة العاملين في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن “قرار منع العمل تحت الشمس يُطبق على جميع المنشآت من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 مساءً… عدم الالتزام بالقرار يعرض المنشأة لعقوبات وغرامات مالية”.