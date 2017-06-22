تبدأ الكلية التقنية بالخرج يوم الأثنين القادم استقبال طلبات القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1438-1439هـ ، من خلال البوابة الالكترونية للقبول الموحد عبر الرابط http://rbu-admit.edu.sa/ .
واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، وألا يزيد عمره عن 30 عاماً ، وألا يكون قد تم قبوله في برنامج دراسي أو تدريبي آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمر حاليا في نفس البرنامج ، وألا يكون لدى المتقدم شهادة سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها ، إلى جانب استيفاء الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية.
ودعت الكلية الطلاب للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.
بدء القبول في الكلية التقنية بالخرج الأثنين القادم
تبدأ الكلية التقنية بالخرج يوم الأثنين القادم استقبال طلبات القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1438-1439هـ ، من خلال البوابة الالكترونية للقبول الموحد عبر الرابط http://rbu-admit.edu.sa/ .
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