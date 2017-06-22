 بدء القبول في الكلية التقنية بالخرج الأثنين القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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بدء القبول في الكلية التقنية بالخرج الأثنين القادم

بدء القبول في الكلية التقنية بالخرج الأثنين القادم
واس - الرياض

تبدأ الكلية التقنية بالخرج يوم الأثنين القادم استقبال طلبات القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1438-1439هـ ، من خلال البوابة الالكترونية للقبول الموحد عبر الرابط http://rbu-admit.edu.sa/ .
واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، وألا يزيد عمره عن 30 عاماً ، وألا يكون قد تم قبوله في برنامج دراسي أو تدريبي آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمر حاليا في نفس البرنامج ، وألا يكون لدى المتقدم شهادة سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها ، إلى جانب استيفاء الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية.
‏ودعت الكلية الطلاب للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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