كرنفال رائع في ختام احتفال بلدية محافظة الدلم بالعيد

شهد مهرجان احتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظة بالدلم في يومه الثالث والخاتمي حضور تجاوز 15 ألف زائر استمتعوا ببرامج متميزه مختلفه ومبادرة انسانيه جميله تمثلت في تكريم عمال النظافة كتقدير لأعمالهم الشاقة التي يقومون بها كما استمتعوا بالألعاب الناريه التي أضاءة سماء محافظة الدلم .

وقد عبر عدد كبير من المواطنين عن شكرهم لرئيس البلدية المهندس سليمان العايد وللفريق الذي عمل معه على الجهود المتواصلة خلال أيام العيد التي جعلت الاحتفال نموذجيا ينافس مهرجانات المحافظات .

كما قدم المواطنين شكرهم للقطاعات الحكومية والأهلية المشاركة والمساهمة بالاحتفال .