 وزير الخارجية المصري: قطر عليها الاختيار بين حماية الأمن العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية المصري: قطر عليها الاختيار بين حماية الأمن العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية كرنفال رائع في ختام احتفال بلدية محافظة الدلم بالعيد بدء القبول في الكلية التقنية بالخرج الأثنين القادم فرق هيئة الزكاة ووزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تضبط 24810 علب دخان في شقة سكنية بالدمام بقصد التهرب الضريبي العمل: استمرار تطبيق نظام منع العمل تحت الشمس حتى 15 سبتمبر بالفيديو .. تلفزيون “كيرلا” يواكب احتفال “خضيراء بريدة” بعيد الفطر المبارك رئيس الوزراء اليمني يشيد بدور المملكة في مجابهة وباء الكوليرا في بلاده القادسية يستعد لجميل بثلاث مراحل .. 6 مباريات ودية و معسكر خارجي لمدة 25 يوم أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن بسبب الألعاب النارية بالرس لافروف: سنرد على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا غرق شاب في مياه سد ترابي بظهران الجنوب الامير تركي بن طلال يزور المحامض

وزير الخارجية المصري: قطر عليها الاختيار بين حماية الأمن العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية

وزير الخارجية المصري: قطر عليها الاختيار بين حماية الأمن العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية
واس - القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قطر عليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية.
وقال شكري -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم-، إن قطر عليها أن تختار بكل وضوح ودون أية مواربة، بين أن تكون طرفا يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.
وأضاف: “إن المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب في الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوي بنار تآمره”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>