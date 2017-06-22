الإفراج عن 7 عاملين مع الأمم المتحدة بعد هجوم في ليبيا

أعلن رئيس الحرس الرئاسي الليبي في طرابلس، أنه تم إطلاق سراح سبعة عناصر يعملون في إطار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعد أن كانوا خطفوا لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، على أيدي مجموعة مسلحة غرب طرابلس.

وقال اللواء نجمي الناكوع: “لقد تم إطلاق سراحهم وهم كلهم بصحة جيدة وفي طريقهم لمطار معيتيقة”.

ومن جهته، أكّد نائب رئيس مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية الليبية الطاهر الغويل،في تصريح، اليوم الأربعاء، خبر الإفراج عن عناصر بعثة الأمم المتحدة التي تم احتجازها من قبل مسلحين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وشدد الغويل على أن “عملية الاحتجاز ليس وراءها أي غرض سياسي، بل كانت عملية جنائية بحتة، يمكن تصنيفها كسرقة بالإكراه، وأن مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية قام بالتحاور مع الخاطفين، واستطاع الإفراج عنهم، فيما يتم الآن التحقيق مع الخاطفين”.

وقال الغويل، إن العناصر الأممية كانوا في مدينة “صرمان” غرب الزاوية، وعند عودتهم إلى العاصمة طرابلس في الساعة الرابعة مساءً وبالتحديد عند وصولهم لجسر الزاوية رفقة سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن الزاوية، لم تقم السيارة التي تقل الوفد بالسير وراء سيارة الشرطة، وفي ذات الوقت قام 4 شباب مسلحين بالتهجم على السيارة الفارهة بغية الحصول عليها، وعلى بعض حاجيات الفريق الأممي.