سياحة نجران تضبط 7مخالفات على وحدات سكنية بمنطقة نجران

ضبط مفتشي التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران 7 مخالفات على المنشات السياحية داخل مدينة نجران خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تم تنفيذها على عدد الوحدات السكنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح إن مفتشي إدارته يقومون بجولات ميدانية ورقابية على الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال اجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 والتأكيد على جميع الوحدات السكنية بأهمية تطبيق الاشتراطات اللازمة التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المنشأت وأشار آل مريح إن المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الجولات تتمثل في عدم تعليق رخص التشغيل وقائمة الأسعار والتشغيل بدون ترخيص على تلك المنشات وعدم وجود حقيبة اسعافات أولية مشيرا بانه تم ضبط 7 مخالفات بالأضافة إلى اقفال 5 شكاوي تم اقفالها بعد اتخاذ الإجراءات النظامية

وأهاب آل مريح بالمستثمرين في هذا المجال بالمتابعة مع إدارته لتصحيح وضعهم لتحقيق تطلعات المسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال التنمية السياحية بالمنطقة وتحقيقا لرؤية سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز وسمو نائبه