 أمانة نجران تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك

أمانة نجران تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك
المناطق- نجران

كثفت أمانة منطقة نجران، جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ بالمنطقة، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية  خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة على الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ، بهدف مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين، والمحافظة على تقديم خدمات آمنه، وحماية المواطن والمقيم من عدوى انتقال الأمراض، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية على رقم طوارئ الأمانة 940.

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