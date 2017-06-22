أمانة نجران تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك

كثفت أمانة منطقة نجران، جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ بالمنطقة، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة على الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ، بهدف مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين، والمحافظة على تقديم خدمات آمنه، وحماية المواطن والمقيم من عدوى انتقال الأمراض، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية على رقم طوارئ الأمانة 940.