زارهم بمنازلهم.. مدير القطاع الصحي بمحافظة محايل يعايد  مرضى الطب المنزلي

قام مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل الأستاذ / محمد بن زيد علي عسيري بمعايدة لعدد من المرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي بالمحافظة في منازلهم ونقل لهم معايدة وتحيات مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد الهبدان ، وقدم لهم الهدايا التذكارية وبطاقات المعايدة بعنوان (بصحتك تكمل فرحتك ) بهذه المناسبة واطلع على الخدمات المقدمة لهم واستمع الى ملاحظاتهم حول الخدمة المقدمة.

من جانبهم عبر ذووا الحالات التي تم زيارتهم عن سرورهم بهذه الزيارة داعين الله تعالى ان يحفظ لهذه البلاد قيادتها وان يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات طبية لهم.