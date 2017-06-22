مهرجان صيف العقيق “38” يشهد غداً الخميس 15 فعالية منوعة

يشهد مهرجان صيف محافظة العقيق غداً الخميس 1438/10/5هـ، 15 فعالية منوعة، تشمل متحف الخيل العربي، وبرنامج الفارس والجواد لتعليم ركوب الخيل، وفنون استعراضيه للخيل وذلك في ميدان الخيل والخيال، وفعالية المقهى الشعبي وزرت صيف العقيق 38، والمصلى المتنقل في حديقة المحافظة، والشبل المغامر تحت 15 سنة، والمغامرون فوق 16 سنة، وتسلق الجبال وذلك بحديقة طيبة الأسم، ومهرجان الأسر المنتجة بساحة الأسر المنتجة.

وتشمل كذلك الفعاليات ركن التصوير ببيت البادية، ومهرجان التسوق والترفيه برويال مول العقيق، والمهرجان الرياضي بنادي الحي، والملتقى الدعوي الصيفي بمركز الجاوة، بالإضافة إلى برنامج المطار مرحباً هيل.