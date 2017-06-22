 الشباب يطالب بالتحقيق مع التويجري والمقرن بخصوص العويس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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الشباب يطالب بالتحقيق مع التويجري والمقرن بخصوص العويس

الشباب يطالب بالتحقيق مع التويجري والمقرن بخصوص العويس
المناطق - متابعات

طالبت إدارة نادي الشباب هيئة الرياضة بالتحقيق مع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد المقرن ومدير الاحتراف سابقاً طارق التويجري، قبل أن تمنح الجهات الرياضية مهلة لمدة أسبوعين لتتجه إلى الجهات الحكومية الأخرى، جاء ذلك في بيان إعلامي أصدره النادي مساء اليوم الخميس ويتبع لسلسلة البيانات الطويلة التي أصدرتها إدارة الشباب في قضية حارس المرمى محمد العويس الذي انتقل من الشباب إلى الأهلي.
وقالت إدارة الشباب: “المقرن على علم مسبق بالأوراق والمستندات التي تخص القضية، أما التويجري بسبب تصريحه أن سبب استقالته هو تدخل أعضاء مجلس اتحاد القدم في الشكوى ومحتواها وتحقيقها.

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