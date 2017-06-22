 برافو يقود تشيلي لقهر البرتغال في مباراة ماراثونية بـ كأس القارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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برافو يقود تشيلي لقهر البرتغال في مباراة ماراثونية بـ كأس القارات

برافو يقود تشيلي لقهر البرتغال في مباراة ماراثونية بـ كأس القارات
المناطق - وكالات

تاهل منتخب تشيلي الى نهائي كأس القارات 2017 في كرة القدم بفوزه على نظيره البرتغالي 3-صفر بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء في قازان.
وهذه أول مرة تبلغ فيها تشيلي النهائي في مشاركتها الأولى في المسابقة، وستواجه في النهائي المقرر الاحد المقبل الفائز بين منتخبي ألمانيا والمكسيك اللذين يلتقيان الخميس في سوتشي.

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