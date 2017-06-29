إخلاء سجن في ألمانيا بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية

ذكرت الشرطة الألمانية أنه من المقرر إخلاء سجن في مدينة ريجنسبورج جنوب شرق البلاد بعد أن تم العثور على قنبلة لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من السجن، أمس الأربعاء.

عثر على القنبلة التي تزن 225 كيلوجرامًا الساعة (1430 بتوقيت جرينتش) أثناء العمل بموقع إنشاءات ضخم في غرب المدينة.

وقالت الشرطة إنه من المقرر أن يتم إبطال مفعول تلك القنبلة التاريخية بعد غد السبت. وسيتم إجلاء نحو 109 نزلاء من السجن ضمن عملية إبطال مفعول القنبلة. وهذه هي خامس قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية يتم العثور عليها في موقع البناء حتى الآن، بحسب تقارير صحفية.