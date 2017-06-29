 إخلاء سجن في ألمانيا بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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إخلاء سجن في ألمانيا بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية

إخلاء سجن في ألمانيا بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية
المناطق _واس

ذكرت الشرطة الألمانية أنه من المقرر إخلاء سجن في مدينة ريجنسبورج جنوب شرق البلاد بعد أن تم العثور على قنبلة لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من السجن، أمس الأربعاء.
عثر على القنبلة التي تزن 225 كيلوجرامًا الساعة (1430 بتوقيت جرينتش) أثناء العمل بموقع إنشاءات ضخم في غرب المدينة.
وقالت الشرطة إنه من المقرر أن يتم إبطال مفعول تلك القنبلة التاريخية بعد غد السبت. وسيتم إجلاء نحو 109 نزلاء من السجن ضمن عملية إبطال مفعول القنبلة. وهذه هي خامس قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية يتم العثور عليها في موقع البناء حتى الآن، بحسب تقارير صحفية.

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