مصدر مسؤول: وسائل إعلام تحاول نشر قصص غير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة وروسيا

صرح مصدر مسؤول بأن هناك وسائل إعلام تحاول نشر قصص مختلقة وغير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

وبين المصدر أن الدولتين ملتزمتان بالحوار الإيجابي والمفتوح بشكل دائم، مؤكدًا ضرورة استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية.