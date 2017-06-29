 مصدر مسؤول: وسائل إعلام تحاول نشر قصص غير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة وروسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول: وسائل إعلام تحاول نشر قصص غير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة وروسيا الفلكي الزعاق: 5 شوال أول موسم الجوزاء “جمرة القيظ” ومدتها 52 يوماً إخلاء سجن في ألمانيا بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً بالرئيس المصري برافو يقود تشيلي لقهر البرتغال في مباراة ماراثونية بـ كأس القارات الشباب يطالب بالتحقيق مع التويجري والمقرن بخصوص العويس جماعة “الإخوان”.. أصل الإرهاب برعاية قطرية مهرجان صيف العقيق “38” يشهد غداً الخميس 15 فعالية منوعة المحكمة العليا في مصر تنظر دعوى حل الأحزاب الدينية زارهم بمنازلهم.. مدير القطاع الصحي بمحافظة محايل يعايد  مرضى الطب المنزلي أمانة نجران تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية خلال عيد الفطر المبارك مطالبات بمصادرة برج إيراني في نيويورك لصالح ضحايا الإرهاب

مصدر مسؤول: وسائل إعلام تحاول نشر قصص غير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة وروسيا

مصدر مسؤول: وسائل إعلام تحاول نشر قصص غير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة وروسيا
المناطق _واس

صرح مصدر مسؤول بأن هناك وسائل إعلام تحاول نشر قصص مختلقة وغير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين الصديقين.
وبين المصدر أن الدولتين ملتزمتان بالحوار الإيجابي والمفتوح بشكل دائم، مؤكدًا ضرورة استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية.

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