نائب أمير الجوف يعايد نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بسكاكا

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، دار الرعاية الاجتماعية بمدينة سكاكا والتقى نزلاء الدار وبادلهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدم لهم باقات الورود بهذه المناسبة السعيدة .

وفي جلسة إنسانية دار بين سموه وبين نزلاء الدار المسنين أحاديث ودية اطمأن خلالها على وضعهم في الدار مستفسراً منهم عن احتياجاتهم ورغباتهم، مؤكداً حفظه الله أنه بخدمتهم وحريص على رعايتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم .

بعد ذلك تجول سموه في مرافق الدار واطلع على مهاجع النزلاء مستمعاً من مدير الدار المكلف الأستاذ سلطان بن عبد الكريم السلامة ومدير خدمة العملاء لمكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف الأستاذ زايد بن صفوق الشعلان لشرح عن الخدمة المقدمة للنزلاء وطرق التعامل معهم .

فينا استوقف سموه حالة أحد النزلاء الذي طلب من سموه تحويل لأحد الأطباء موجهاً حفظه الله بزيارته للطبيب الذي يرغب فيه مؤكداً أنه سيتابع حالته بنفسه .

وأكد سمو نائب أمير الجوف على تقديم أفضل الخدمة لآبائنا نزلاء الدار والاهتمام بهم وبما يليق في مكانتهم التي حثنا عليها ديننا الحنيف، داعياً الله لهم بالصحة والعافية .