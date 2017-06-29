 ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. بطولة الفروسية على كأس أمير منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. بطولة الفروسية على كأس أمير منطقة عسير

ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. بطولة الفروسية على كأس أمير منطقة عسير
المناطق _عسير

في إطار تنوع الفعاليات بمهرجان أبها يجمعنا، تنطلق بطولة الفروسية التأهيلية  لقفز الحواجز على كأس أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في نادي الفروسية الدولي بالمنطقة يومي الجمعة والسبت تاريخ ١٣-١٤ شوال الجاري.

وتتكون هذه البطولة من ٦ أشواط، تشمل: الأشبال تحت “١٤ سنة”، “١٨ سنة” تأهيلي البرونزي، تأهيلي الفضي، تأهيلي الذهبي، شوط التحدي.

وسيتنافس على هذه البطولة ١٠٠ جواد، نظير ما تحظى به الفروسية من دعم ورعاية من سمو أمير منطقة عسير وانتظار الفرسان وملاك الخيل لهذه البطولة.

وستتوفر أماكن للعوائل وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشمل البطولة سباقات أخرى، وعرض جَمَال الخيل العربية، وبرنامج الفارس الصغير.

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أمين عام المهرجان م. محمد العمرة: إن المهرجان يحرص على تلبية رغبة شرائح المجتمع كافة، ومنهم شريحة الرياضيين وهواة الفروسية تحديدًا.

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