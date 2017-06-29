الصين تفرج عن نشطاء أجروا تحقيقا بشأن مصنع لأحذية إيفانكا ترامب

قال جماعة حقوقية يوم الأربعاء إن السلطات الصينية أفرجت بكفالة عن ثلاثة من نشطائها احتجزتهم في مايو خلال قيامهم بتحقيق بشأن مصنع ينتج أحذية للعلامة التجارية إيفانكا ترامب.

وقالت جماعة تشاينا ليبور ووتش التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن الشرطة في قوانغتشو بجنوب شرق الصين أخطرت أسر كل من سو هينغ وهوا هاي فينغ ولي تشاو بأن بمقدورهم دفع كفالة لإطلاق سراح ذويهم، ولم تذكر المنظمة التهم الموجهة لهم.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الصينيين ربما يهدفون لإحراج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإطلاق سراح النشطاء حتى يتسنى لهم التحدث عن نتائج تحقيقهم.

وقالت تشاينا ليبور ووتش إن النشطاء جمعوا أدلة تثبت أن إيفانكا ترامب “تجسد مثالا سيئا” بقيامها بنشاط تجاري مع مصانع تستغل العمال، وقالت المنظمة إن الشرطة احتجزت الثلاثة في مايو أيار بعدما جمعوا تسجيلات فيديو وصورا وأدلة تبين ساعات العمل الطويلة وسوء المعاملة من قبل الإدارة في المصانع التي تنتج أحذية للعلامة التجارية لإيفانكا.