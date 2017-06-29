 خاتم ذكي يتيح لك فتح سيارتك ومنزلك، وشراء أشياءك، وتسجيل الدخول إلى حاسبك المحمول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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خاتم ذكي يتيح لك فتح سيارتك ومنزلك، وشراء أشياءك، وتسجيل الدخول إلى حاسبك المحمول

خاتم ذكي يتيح لك فتح سيارتك ومنزلك، وشراء أشياءك، وتسجيل الدخول إلى حاسبك المحمول
المناطق _وكالات

أطلقت شركة ناشئة تُسمى “توكن” Token خاتمًا ذكيًا صُمم ليوفر للمستخدمين إمكانية فتح وتوثيق الدخول إلى كل شيء يدعم ذلك، بما في ذلك السيارة، والمنزل، والحاسب الشخصي.

ويدعم الخاتم الذكي، الذي أطلقت عليه الشركة اسم “توكن رينج” Token Ring، تقنية “اتصال المدى القريب” NFC، وتقنية البلوتوث، فضلًا عن كونه يضم حساسًا لبصمات الأصابع، لذا فهو قادر على العمل كجهاز للدفع الإلكتروني أو كتذكرة للعديد من أنظمة النقل. ومع ذلك فإن الخاتم يحتاج في حالات معينة لعتاد إضافي.

ويتوفر الخاتم حاليًا في ستة أحجام وهو يتضمن بطارية يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع. ويمكن شحنه عن طريق الشحن التحريضي ويمكن برمجته لدعم التحكم عن طريق الإيماءات. وهو مقاوم للماء.

يُشار إلى أن شركة “توكن” تعتمد لدعم خاتمها الذكي الجديد على شراكات مع شركات أخرى، وهي الآن تعمل مع كلٍ من ماستر كارد ومايكروسوفت وفيزا لتمكين المستخدمين من فتح حواسبهم الشخصية، وإجراء عمليات الدفع الإلكترونية.

وفيما يخص المنازل والسيارات، فقد صممت الشركة عتادها الخاص الذي يدعم الخاتم، مثل قفل منزلي يسمح للمستخدم بفتح المنزل أو السيارة من خلال تقريب الخاتم فقط.

يُشار إلى أن الخاتم يتوفر بسعر 249 دولارًا وهو متاح للطلب المسبق الآن على أن يبدأ شحنه في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

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