 “العصيمي”: لن نسمح بأي مشاركات طلابية خارجية بطرق غير رسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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“العصيمي”: لن نسمح بأي مشاركات طلابية خارجية بطرق غير رسمية

“العصيمي”: لن نسمح بأي مشاركات طلابية خارجية بطرق غير رسمية
المناطق _الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أنه تماشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بالتأكيد على كافة الجهات الحكومية بالاحتراس من تقديم المعلومات والعناوين التي ترد بالاتصال الفردي لدعوة الشباب والشابات في المملكة للمشاركة في الدورات التدريبية الخارجية مالم تكن من خلال الجهات الرسمية.

وقال العصيمي أن وزارة التعليم ومن هذا المنطلق تؤكد عدم السماح لأي مشاركات طلابية خارجية تتم بالتنسيق بين المدارس و الجامعات والمؤسسات التعليمية وبعض الشركات والمؤسسات التجارية بطرق غير رسمية وبدون موافقة الوزارة .

ونوه العصيمي إلى أن ذلك يعتبر مخالفاً لتوجيهات المقام السامي الصادرة بهذا الشأن، مالم تُعرض على الجهات ذات الاختصاص بوزارة التعليم لدراستها وإقرارها وفق التعليمات والأنظمة المتاحة، مبيناً أن وزارة التعليم سبق ووجهت لجميع إداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، والمؤسسات التعليمية الأخرى للإلتزام بما ورد حيال ذلك والتماشي بموجبه .

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