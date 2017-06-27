“العصيمي”: لن نسمح بأي مشاركات طلابية خارجية بطرق غير رسمية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أنه تماشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بالتأكيد على كافة الجهات الحكومية بالاحتراس من تقديم المعلومات والعناوين التي ترد بالاتصال الفردي لدعوة الشباب والشابات في المملكة للمشاركة في الدورات التدريبية الخارجية مالم تكن من خلال الجهات الرسمية.

وقال العصيمي أن وزارة التعليم ومن هذا المنطلق تؤكد عدم السماح لأي مشاركات طلابية خارجية تتم بالتنسيق بين المدارس و الجامعات والمؤسسات التعليمية وبعض الشركات والمؤسسات التجارية بطرق غير رسمية وبدون موافقة الوزارة .

ونوه العصيمي إلى أن ذلك يعتبر مخالفاً لتوجيهات المقام السامي الصادرة بهذا الشأن، مالم تُعرض على الجهات ذات الاختصاص بوزارة التعليم لدراستها وإقرارها وفق التعليمات والأنظمة المتاحة، مبيناً أن وزارة التعليم سبق ووجهت لجميع إداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، والمؤسسات التعليمية الأخرى للإلتزام بما ورد حيال ذلك والتماشي بموجبه .