 معايير منح التأشيرة الأمريكية لـ 5 دول عربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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معايير منح التأشيرة الأمريكية لـ 5 دول عربية

معايير منح التأشيرة الأمريكية لـ 5 دول عربية
المناطق _وكالات

أظهر تعميم وزع من قبل الخارجية الأميركية على السفارات المعنية بحسب ما أكدت وكالة أسوشييتدبرس، أن الإدارة الأميركية ستلزم طالبي التأشيرة من تلك الدول الـ 6 المشمولة بالحظر والتي يغلب على سكانها المسلمون، وكل اللاجئين بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.

وستفرض تلك الإرشادات الجديدة، على طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ موجود ويعيش في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء الأعمام أو الأخوال، أو حتى الخطيب أو الخطيبة، وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة.

كما ستطبق تلك المعايير أو الشروط على كل طالب لجوء لم يبت بطلبه بعد.

ونوه التعميم إلى أن الصحافيين أو الطلاب أو المحاضرين أو العمال الذين يحملون دعوة “شرعية” أو عقود عمل رسمية وواضحة، سيعفون من هذا المنع أو الشروط.

يشار إلى أن هذا المعايير الجددية ستطبق ويعمل بها إلى أن تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في هذا الشأن.

يذكر أن حظر السفر على تلك الدول الست صدر بعد فترة وجيزة من تسلم الرئيس الأميركي الإدارة أواخر يناير الماضي، وكان يشمل العراق أيضاً، إلا أن الإدارة الأميركية عادت واستثنت هذا البلد الذي يشن منذ أشهر عديدة حرباً ضد الإرهاب.

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