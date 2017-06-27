 الدحلة تحتضن احتفالات العيد في البدائع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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الدحلة تحتضن احتفالات العيد في البدائع

الدحلة تحتضن احتفالات العيد في البدائع
المناطق _ البدائع
تواصل قرية الدحلة التابعة لمحافظة البدائع وسط منطقة القصيم احتفالها السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط حضور كثيف من الأهالي، كما شهدت العديد من المسابقات الثقافية والألعاب الاجتماعية والأمسيات الشعرية والجوائز العينية.
وأقامت القرية الاحتفال في مخيم حي الدحلة الغربي ولازالت فعالياته حتى مساء أمس، كما أقيم احتفال آخر في الحي الجنوبي شهد منافسات وتفاعل شبابي واجتماعي ووزعت خلاله جوائز قيمة للحضور.
فيما استقبل مركز احتفال الأهالي الرئيسي وسط القرية معايدة مسؤولي بلدية البدائع على رأسهم الرئيس يوسف الخليفة وأعضاء المجلس البلدي صباح العيد الأول والعديد من وجهاء وأعيان المنطقة والأقارب.

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