 المملكة تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في عدد الأثرياء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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المملكة تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في عدد الأثرياء

المملكة تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في عدد الأثرياء
المناطق _الرياض

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ19 عالميًّا في عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات تزيد على 30 مليون دولار لكل منها، وذلك بحسب قائمة أصدرتها شركة “ويلث إكس” لكبار الأثرياء في العالم لعام 2017.

وأوضح تقرير “ويلث إكس” أن عدد الأثرياء في المملكة بلغ نحو 2640 ثريًّا، يملكون مجتمعين ثروة تقدر بنحو 427 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نموًّا متواضعًا في حجم وعدد كبار الأثرياء في 2016، رغم التحسن الكبير عن عام 2015.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ73110 من كبار الأثرياء بمجموع ثروة 8719 مليار دولار. تلتها في المركز الثاني اليابان 16740 فردًا، ثم الصين 13450 فردًا، وحلت المملكة المتحدة في المركز الخامس بـ8860 فردًا، فيما حلت الإمارات في المركز الـ28 في القائمة، وفي المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط بـ1120 ثرياً تُقدر ثرواتهم بـ272 مليار دولار.

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