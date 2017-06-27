الرئيس اليمني يعين ضباط جدد في مناصب عسكرية

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جديدة ‏بتعيينات في مناصب عسكرية .‏

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد عين الرئيس اليمني ، اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة ‏الأركان العامة و اللواء الركن ناصر عبدالله ناصر رويس، ‏رئيساً لهيئة العمليات في القوات المسلحة.‏

كما أصدر قرارا آخر قضى بتعيين اللواء الركن ‏احمد البصر سالم سعيد ، أركان المنطقة العسكرية الرابعة ، ‏ومقر قيادتها المركزية مدينة عدن .‏