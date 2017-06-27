أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جديدة بتعيينات في مناصب عسكرية .
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد عين الرئيس اليمني ، اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة و اللواء الركن ناصر عبدالله ناصر رويس، رئيساً لهيئة العمليات في القوات المسلحة.
كما أصدر قرارا آخر قضى بتعيين اللواء الركن احمد البصر سالم سعيد ، أركان المنطقة العسكرية الرابعة ، ومقر قيادتها المركزية مدينة عدن .
الرئيس اليمني يعين ضباط جدد في مناصب عسكرية
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جديدة بتعيينات في مناصب عسكرية .
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