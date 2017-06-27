 الرئيس اليمني يعين ضباط جدد في مناصب عسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس اليمني يعين ضباط جدد في مناصب عسكرية هاكرز جدد يهددون الملاحة العالمية ويبتزون شركات النفط والبنوك الدحلة تحتضن احتفالات العيد في البدائع المملكة تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في عدد الأثرياء معايير منح التأشيرة الأمريكية لـ 5 دول عربية “العصيمي”: لن نسمح بأي مشاركات طلابية خارجية بطرق غير رسمية خاتم ذكي يتيح لك فتح سيارتك ومنزلك، وشراء أشياءك، وتسجيل الدخول إلى حاسبك المحمول الصين تفرج عن نشطاء أجروا تحقيقا بشأن مصنع لأحذية إيفانكا ترامب بعد التطوير.. شارع الفن يعود للإبهار بمهرجان أبها يجمعنا ١٥ شوال وكيل إمارة منطقة الباحة يطلق فعاليات صيف المندق وسط حضور كثيف .. والنافورة الراقصة تجذب زوار مهرجان ليالي المندق الخدمة المدنية تعلن بدء استكمال إجراءات المرشحين على الوظائف الهندسية من الاثنين 16 شوال فرقة تلاوين تجذب زوار الخرج في يومها الرابع ضمن فعاليات صيف الخرج 38

الرئيس اليمني يعين ضباط جدد في مناصب عسكرية

الرئيس اليمني يعين ضباط جدد في مناصب عسكرية
المناطق _واس

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جديدة ‏بتعيينات في مناصب عسكرية .‏
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد عين الرئيس اليمني ، اللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة ‏الأركان العامة و اللواء الركن ناصر عبدالله ناصر رويس، ‏رئيساً لهيئة العمليات في القوات المسلحة.‏
كما أصدر قرارا آخر قضى بتعيين اللواء الركن ‏احمد البصر سالم سعيد ، أركان المنطقة العسكرية الرابعة ، ‏ومقر قيادتها المركزية مدينة عدن .‏

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>