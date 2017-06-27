 سفارة خادم الحرمين لدى الفلبين تحذر وتدعو إلى تجنب الأماكن العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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سفارة خادم الحرمين لدى الفلبين تحذر وتدعو إلى تجنب الأماكن العامة

سفارة خادم الحرمين لدى الفلبين تحذر وتدعو إلى تجنب الأماكن العامة
المناطق _متابعات
أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين اليوم تنبيهاً وصفته بـ”هام وعاجل جداً”، داعية السعوديين هناك إلى تجنب الأماكن العامة، وأخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للظروف الأمنية الراهنة، واحتمال استهداف السياح الأجانب.

و قالت السفارة:” نظراً للظروف الأمنية الراهنة في منطقة كمراوي جنوب الفلبين، والأحداث المتتالية والتهديدات باحتمال تضرر مناطق أخرى في الفلبين من قبل الجماعات الإرهابية واستهداف السياح الأجانب، توصي السفارة مواطنيها الأعزاء الموجودين في الفلبين بتجنّب الأماكن العامة، وأخذ الحيطة والحذر والتصرف بهدوء، والتواصل مع السفارة عبر هاتف الطوارئ على مدار الساعة”.

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