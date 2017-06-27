 شاهد.. لحظة تدمير الجيش المصري لـ 12 عربة محملة بالسلاح على الحدود الليبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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شاهد.. لحظة تدمير الجيش المصري لـ 12 عربة محملة بالسلاح على الحدود الليبية

المناطق - وكالات

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيديو يظهر لحظة تدمير (12) سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود الليبية.

وحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، فإنه بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.

و أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما لاحقت القوات العناصر الإجرامية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واتهمت مصر قطر، ودولة أخرى في المنطقة، بدعم “الجماعات الإرهابية” في ليبيا، خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك، بشأن “تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا”.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية طارق القوني أشار، خلال الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة مصرية، حيث تشغل مصر حاليا مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، إلى “الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديدا ودولة أخرى في المنطقة”.

وجاء في بيان الخارجية، أن القوني استعرض أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا. ولم يذكر اسم الدولة الأخرى.

وأوضح البيان أن وفد مصر رد على مداخلة نائب السفير القطري في الأمم المتحدة عبد الرحمن يعقوب الحمادي “بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقا لما ورد رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة”.

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