كيف تحمي أجهزتك من فيروس رانسوم وير الذي يجتاح العالم ؟

وجه تقنيون نصائح بأخذ الحيطة والحذر من هجوم فيروس “رانسوم وير” الالكتروني، الذي يستهدف شركات ومؤسسات وبنوك حول العالم، من خلال عدم فتح بعض الملفات المشبوهة وتحديث برامج مكافحة الفيروسات.

وبيّن التقنيون أن هذا الهجوم قد يستخدم عدداً من البرامج ذات الامتداد: .ZIP, .DOC أو PDF، وهذه الهجمات تندرج تحت مسمى Zero Day Attack.

وفيما يلي النصائح:

1- لا تستجب لأي محاولة لتحديث بياناتك الخاصة بمواقع الخدمات الاجتماعية، أو رسائل مزودي خدمات البريد الإليكتروني، والبنوك عن طريق البريد الخاص بك, فمثل هذه المحاولات ما هي إلا محاولة لسرقة البيانات الخاصة بك، عن طريق الضغط على الرابط الموجود بالبريد سوف يتم إنزال برنامج لسرقة بياناتك.

2- لا تقم بفتح طلبات تحديث بياناتك عن طريق البريد الإليكتروني وخصوصاً الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإليكتروني والبنوك.

3- لا تقم بفتح أي مرفقات بالبريد الإليكتروني غير معلومة المصدر، فما هذه المرفقات إلا برامج في صورة ملف .ZIP, Word أو PDF لسرقة كلمات السر أو لمنع وصولك لبيانات المرضي.

4- يجب عليك تحديث برامج مكافحة الفيروسات والتحديثات الخاصة بأنظمة التشغيل سريعاً