على وقع “الأزمة” .. قطر تسحب 10 مليارات ريال من ودائعها وتقترض 6 مليارات في شهر

بلغت قيمة مطالبات المصارف القطرية على الحكومة القطرية -القطاع العام- بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 457.5 مليار ريال قطري، في حين بلغت ودائع الحكومة نحو 200.2 مليار ريال قطري.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء التنموي في قطر، فإن الحكومة سحبت من ودائعها لدى المصارف نحو 9.8 مليار ريال خلال شهر مايو، كما أنها اقترضت نحو 6.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه.

وتراجعت نسبة تغطية ودائع الحكومة القطرية لدى المصارف لديونها بنهاية شهر مايو 2017، حيث بلغت بنهايته 44 في المائة، مقابل 47 في المائة بنهاية شهر أبريل الماضي.

وسجلت ودائع الحكومة في قطر وفقا لـ”الاقتصادية” تراجعا بنحو 5 في المائة لتبلغ قيمتها نحو 200.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو مقارنة بـ 209.9 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من عام 2017.

أما مطالبات المصارف على الحكومة شاملة التسهيلات والأوراق المالية فقد ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة بما يعادل 6.3 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 457.5 مليار ريال مقارنة بـ 451.3 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام نفسه.