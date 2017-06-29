 الذهب يرتفع مع تراجع الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
المناطق - وكالات

ارتفع الذهب اليوم، بعدما تراجع الدولار أمام عملات أخرى، بفعل مراهنات على أن البنوك المركزية في أوروبا تتأهب لتقليص الحوافز النقدية، لكن ارتفاع الأسهم كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، أمام سلة تضم ست عملات منافسة إلى 95.685 الخميس، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى بما قد يزيد الطلب.

وارتفع الذهب 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1249.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة مماثلة في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس إلى 1249.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.86 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 16.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 922.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 858.95 دولار للأوقية.

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