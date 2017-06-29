 العراق يعلن “نهاية داعش” في الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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العراق يعلن “نهاية داعش” في الموصل

العراق يعلن “نهاية داعش” في الموصل
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، نهاية تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل، شمالي البلاد، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من سيطرة المتشددين على المدينة.

وأوضحت الوزارة، أن وجود داعش في العراق انتهى إلى الأبد، قائلة إنه لم يعد ثمة خيار أمام متطرفي التنظيم سوى الاستسلام.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، فإن انهيارا كاملا حصل في صفوف داعش، قائلا إن خمسة عناصر فقط من التنظيم ما زالوا يواصلون القتال.

وانطلقت معركة الموصل في أكتوبر 2016، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، لكن الكثافة السكانية للمدينة واتخاذ داعش للمدنيين دروعا بشرية، أخرا من تقدم القوات العراقية.

وتشيرُ التقديرات إلى أن قرابة 350 ألف شخص نزحوا من الموصل، بسبب المعارك الضارية، ويعيشون أوضاعا صعبة بعيدة عن بيوتهم.

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