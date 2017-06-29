 فروع الإيواء بالرياض الـ”56″ تحتفي بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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فروع الإيواء بالرياض الـ”56″ تحتفي بعيد الفطر المبارك

فروع الإيواء بالرياض الـ”56″ تحتفي بعيد الفطر المبارك
المناطق-الرياض

شهدت الفروع الايوائية بقسميها(الذكور والإناث) التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة ايام الماضية حزمةً من الفعاليات المنوعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك بمشاركة فئاتها المشمولة بالرعاية ومنسوبي هذه الفروع وبعض الفرق التطوعية وعدداً من الجهات الخارجية الأخرى.

وقد انطلقت الفعاليات التي نظمها (56 فرع) من مراكز التأهيل بالرياض والخرج والدرعية والمجمعة ووادي الدواسر وشقراء ودور الرعاية للمسنين والملاحظة وكذلك دور الأيتام بالرياض وشقراء ومؤسسة رعاية الفتيات بعد اداء صلاة العيد وتبادل التهاني والتبريكات واشتملت على مجموعة من الاحتفالات الداخلية والفقرات الترفيهية والألعاب والأمسيات إضافةً الى بعض الزيارات الخارجية للمتنزهات والمدن الترفيهية والإستراحات والمجمعات التجارية وحضور الكثير من الفعاليات العامة التي تقام في مثل هذه المناسبات والتي ادخلت البهجة والسرور في نفوس المقيمين والمقيمات وانعكست عليهم بشكل ايجابي .

يُشار الى ان هذه الاحتفالات تأتي ضمن الخطط السنوية لجميع المراكز والدور الايوائية في الرياض والتي تهدف من خلالها الى توثيق علاقة فئاتها المشمولة بالرعاية ببقية افراد المجتمع بمشاركتهم فرحة العيد وجميع المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية الأخرى .

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