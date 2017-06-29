“الحضري” بقميص التعاون

محطة جديدة، ربما لن تكون الأخيرة، في مسيرة الحارس المصري الاستثنائي عصام الحضري الذي أعلن، الأربعاء، عن خطوة جديدة في مسيرته “الطويلة جدا” بالملاعب.

الحضري، 44 عاما، نشر على فيسبوك صورته بقميص التعاون مشيرا إلى سعادته بـ”العودة إلى الاحتراف”، هذه المرة في السعودية، متمنيا أن تكون إضافة جديدة إلى سجله وإلى الفريق العريق.

ودافع الحضري خلال الموسمين الأخيرين على ألوان فريق “وادي دجلة”، فضلا عن عودته متألقا بعد فترة غياب إلى صفوف المنتخب المصري حيث قاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون.

ويعد التعاون الفريق العاشر في مسيرة الحضري المكوكية، إذ بدأ مشواره مع كرة القدم في ناديه الأصلي دمياط، قبل الانتقال إلى الأهلي المصري عام 1996، حيث كتب أبرز نجاحاته مع العملاق القاهري.

واختار الحضري في 2008 خوض تجربة احتراف لم تطل مع سيون السويسري، قبل عودته للدوري المصري مع الإسماعيلي ثم الزمالك.

بعدها لعب الحضري عامين بالمريخ السوداني، ثم عاد إلى الدوري المصري حيث تنقل بين أندية الاتحاد السكندري والإسماعيلي ووادي دجلة.