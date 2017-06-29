 هربرت ماكماستر : إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف العرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مسؤولة أوروبية: أطفال الإرهابيين قد يتحولون لآلات قتل محافظ الرس يشارك الأهالي الإحتفال بعيد الفطر “وتزين لمتنا” خلال شهر رمضان .. ضبط ١٩٦٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم منظمة اليونيسيف : تبرع المملكة لمكافحة الكوليرا سيشكل فارقًا لحياة صحية أفضل في اليمن بنكهة الماضي.. القصيم تحتفل بعيد الفطر في بلداتها التراثية  وزارة الإسكان تبرم اتفاقية بناء ٧١٤ وحدة سكنية في عرعر مع شركة المهيلب القابضة  هربرت ماكماستر : إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف العرب 1300 مراجع لمستشفى الملك خالد بنجران اول ايام العيد مسؤول أوروبي: إيران تصور نفسها كضحية وهي راعية للإرهاب في العالم متجر هارودز المملوك لقطر يجع بيانات زبائنه السعوديين والإماراتيين والبحرينيين مستشفى وادي الدواسر يختتم مشاركاته في مهرجان الاحتفاء بعيد الفطر المبارك الطب المنزلي بمستشفى وادي الدواسر العام يُعايد المرضى في منازلهم

هربرت ماكماستر : إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف العرب

هربرت ماكماستر : إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف العرب
المناطق - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت ماكماستر، إن إيران أشعلت حرباً طائفية في المنطقة بهدف إضعاف العالم العربي”.
وأكد ماكماستر في مؤتمر أمني عقد بالعاصمة واشنطن، الأربعاء، أن “إيران حشدت الميليشيات في سوريا دفاعاً عن نظام بشار الأسد وأن الوضع في سوريا يزداد تعقيداً، بسبب الدور المدمر لطهران”.
وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي على أن طهران تتحمل المسؤولية الكبرى للمشاكل في سوريا وأنها جندت 80% من الميليشيات الداعمة للأسد”.
ودعا ماكماستمر إلى اتخاذ خطوات أفضل للحد من تصرفات #طهران مؤكدا أن النظام الإيراني يقوم بتنمية الميليشيات والمجموعات المسلحة غير الشرعية وتحركها ضد حكومات بلدانها كما في حالة حزب الله في لبنان.
وشدد على أن السبب الأساسي للتواجد الأميركي في سوريا يأتي لمحاربة تنظيم داعش الذي تمكن من بسط سيطرته على أراضٍ ومجموعات سكانية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>