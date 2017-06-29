وزارة الإسكان تبرم اتفاقية بناء ٧١٤ وحدة سكنية في عرعر مع شركة المهيلب القابضة 

وقعت وزارة الأسكان مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه القابضة اتفاقية تطويرٍ عقاري تهدف إلى تنفيذ بناء ٧١٤ وحدة سكنية في منطقة عرعر ، ضمن الدفعة الخامسة من برنامج “سكني” والتي شملت اتفاقية بناء الآف من الوحدات السكنية مع شركات خاصة في عدة مناطق بالمملكة، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وعدداً من كبار مسؤولي الوزارة وقد قام بتوقيع العقد الاستاذ احمد المهيلب مدير عام التطوير والاستثمار العقاري في الشركة .

وتأتي هذه الاتفاقيات حرصاً من الوزارة على تطوير خدمة المنتجات السكنية والتمويلية، التي تصب في مصلحة المواطن الذي يضع مسألة الإسكان هاجساً كبيراً وهدفاً مهماً، ومثل هذه الاتفاقيات تأتي لحل هذا الأمر عبر تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين.

و أكد محمد المهيلب الرئيس التنفيذي لشركة سليمان المهيلب وأبنائه أن جهود وزارة الإسكان كبيرة في الفترة الماضية، وقدمت حلولاً جديدة بحثاً عن مصلحة المواطنين وتسريع مسألة استلام الوحدات السكنية ضمن برنامج “سكني”، مضيفاً: “الشركات الخاصة هي ذراع في خدمة القطاعات الحكومية في كل المجالات، وهناك علاقة تكاملية تهدف إلى تطوير الخدمات التي تعتبر أحد أهم العوامل نحو التطوير والتقدم، ونحن نتشرف بأن نكون أحد الأذرع نحو تقديم خدمات كبرى للمواطنين في مسألة السكن”.

يذكر أن شركة سليمان المهيلب وأبنائه القابضة تعد أحد الشركات العقارية الكبرى، إذ تملك خبرة عريضة في مجال التطوير العقاري تراكمت مع تجاربها ومشاريعها، ما جعلها تحظى بثقة وزارة الإسكان لتكون أحد المساهمين في تنفيذ المرحلة الخامسة من برنامج “سكني