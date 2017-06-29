بنكهة الماضي.. القصيم تحتفل بعيد الفطر في بلداتها التراثية 

شهدت البلدات التراثية في محافظات المذنب وعيون الجواء ومركز الخبراء احتفالات الاهالي بعيد الفطر المبارك وتنفيذ العديد من الفعاليات ليلة ويوم عيد الفطر المبارك، وقد ساهم إعادة تأهيل وترميم هذه البلدات التراثيه بالتعاون بين البلديات والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تحويل هذه البلدات إلى مراكز اجتماعية ورسمية لاحتفالات العيد وعدد من الفعاليات الأخرى خلال العام.

وعّد البعض عودة الحياة الى هذه البلدات في هذه المناسبات الاجتماعية بالخطوة الجميلة فالكبار يستذكرون الماضي فيما يطلع جيل الشباب من الجنسين على حياة الاباء والاجداد كما أنها تعتبر من أجمل المواقع السياحية والتراثية وقالوا ان نشاط البلدات التراثية في هذا العام يعد تميزا في احتفالات عيد الفطر بالقصيم بعد ان انضمت بلدة عيون الجواء التراثية الى بلدتي المذنب والخبراء في احتضان مناسبات ليالي وأيام العيد،

يشارأن البلدات التراثية الثلاث تعتبر من القرى التراثية المعتمدة على مستوى المملكة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وضمن المواقع السياحية الهامة والجاذبة على المسارات السياحية بالقصيم.