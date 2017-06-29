رحبت منظمة اليونيسيف بإعلان المملكة لمساهمتها وتبرعها بمبلغ 66.7 مليون دولار استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، ودعم المياه والإصحاح البيئي .
وأكدت المنظمة أن هذه المساهمة ستشكل فارقًا كبيرًا في تحسين الوضع الصحي ونقلة نوعية لمكافحة الوباء خصوصًا الأطفال في اليمن.
منظمة اليونيسيف : تبرع المملكة لمكافحة الكوليرا سيشكل فارقًا لحياة صحية أفضل في اليمن
رحبت منظمة اليونيسيف بإعلان المملكة لمساهمتها وتبرعها بمبلغ 66.7 مليون دولار استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، ودعم المياه والإصحاح البيئي .
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