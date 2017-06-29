 منظمة اليونيسيف : تبرع المملكة لمكافحة الكوليرا سيشكل فارقًا لحياة صحية أفضل في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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منظمة اليونيسيف : تبرع المملكة لمكافحة الكوليرا سيشكل فارقًا لحياة صحية أفضل في اليمن

منظمة اليونيسيف : تبرع المملكة لمكافحة الكوليرا سيشكل فارقًا لحياة صحية أفضل في اليمن
واس - الرياض

رحبت منظمة اليونيسيف بإعلان المملكة لمساهمتها وتبرعها بمبلغ 66.7 مليون دولار استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، ودعم المياه والإصحاح البيئي .
وأكدت المنظمة أن هذه المساهمة ستشكل فارقًا كبيرًا في تحسين الوضع الصحي ونقلة نوعية لمكافحة الوباء خصوصًا الأطفال في اليمن.

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