 محافظ الرس يشارك الأهالي الإحتفال بعيد الفطر “وتزين لمتنا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الرس يشارك الأهالي الإحتفال بعيد الفطر “وتزين لمتنا” خلال شهر رمضان .. ضبط ١٩٦٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم منظمة اليونيسيف : تبرع المملكة لمكافحة الكوليرا سيشكل فارقًا لحياة صحية أفضل في اليمن بنكهة الماضي.. القصيم تحتفل بعيد الفطر في بلداتها التراثية  وزارة الإسكان تبرم اتفاقية بناء ٧١٤ وحدة سكنية في عرعر مع شركة المهيلب القابضة  هربرت ماكماستر : إيران أشعلت حربا طائفية لإضعاف العرب 1300 مراجع لمستشفى الملك خالد بنجران اول ايام العيد مسؤول أوروبي: إيران تصور نفسها كضحية وهي راعية للإرهاب في العالم متجر هارودز المملوك لقطر يجع بيانات زبائنه السعوديين والإماراتيين والبحرينيين مستشفى وادي الدواسر يختتم مشاركاته في مهرجان الاحتفاء بعيد الفطر المبارك الطب المنزلي بمستشفى وادي الدواسر العام يُعايد المرضى في منازلهم ” ترافيليكس” أحد أكبر دور الصرافة في بريطانيا ترفض شراء الريال القطري

محافظ الرس يشارك الأهالي الإحتفال بعيد الفطر “وتزين لمتنا”

محافظ الرس يشارك الأهالي الإحتفال بعيد الفطر “وتزين لمتنا”
المناطق - الرس

احتفل أهالي محافظة الرس بعيد الفطر المبارك، بإقامة فعاليات منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة في حديقة المحفل تحت شعار “وتزين لمتنا” بحضور محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ووكيل المحافظة بدر العساف وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين.
واستهلت الفعاليات بمسيرة الخيول العربية الأصيلة،ثم ألقى محافظ الرس كلمة رفع خلالها باسم الأهالي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو أمير منطقة القصيم ولأبناء الوطن كافة بهذه المناسبة السعيدة،سائلاً العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير والبركة.
وأعلن العساف،بدء مهرجان صيف الرس بعنوان ” ليالي الرس 38″ التي تستمر شهراً بدءاً من اليوم .
ثم توالت الفقرات متضمنة قصائد وطنية،وعروض إنشادية،وأوبريت بعنوان ” اخوان نورة ” ،وعرض مرئي تناول نهضة محافظة الرس وتاريخها مبرزاً أهم المواقع الأثرية بالرس كبرج الشنانة، وقلعة جدعية التراثية،وموقع الجريف،إضافة إلى المعالم الحضارية ومنها مركز الأمير سلطان الحضاري.
وكرم محافظ الرس ذوي شهداء الواجب وهم عبد الله بن عبد الرحمن الحوشاني، وسليمان بن محمد القزلان ،ومهند بن صالح العويد – رحمهم الله – ،فيما وقف الحضور تقديراً لدور شهداء الحد الجنوبي في الدفاع عن الدين والوطن.
واختتم الاحتفال بأداء الحضور للعرضة السعودية.

‏‫

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>