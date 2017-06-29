محافظ الرس يشارك الأهالي الإحتفال بعيد الفطر “وتزين لمتنا”

احتفل أهالي محافظة الرس بعيد الفطر المبارك، بإقامة فعاليات منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة في حديقة المحفل تحت شعار “وتزين لمتنا” بحضور محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ووكيل المحافظة بدر العساف وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين.

واستهلت الفعاليات بمسيرة الخيول العربية الأصيلة،ثم ألقى محافظ الرس كلمة رفع خلالها باسم الأهالي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو أمير منطقة القصيم ولأبناء الوطن كافة بهذه المناسبة السعيدة،سائلاً العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير والبركة.

وأعلن العساف،بدء مهرجان صيف الرس بعنوان ” ليالي الرس 38″ التي تستمر شهراً بدءاً من اليوم .

ثم توالت الفقرات متضمنة قصائد وطنية،وعروض إنشادية،وأوبريت بعنوان ” اخوان نورة ” ،وعرض مرئي تناول نهضة محافظة الرس وتاريخها مبرزاً أهم المواقع الأثرية بالرس كبرج الشنانة، وقلعة جدعية التراثية،وموقع الجريف،إضافة إلى المعالم الحضارية ومنها مركز الأمير سلطان الحضاري.

وكرم محافظ الرس ذوي شهداء الواجب وهم عبد الله بن عبد الرحمن الحوشاني، وسليمان بن محمد القزلان ،ومهند بن صالح العويد – رحمهم الله – ،فيما وقف الحضور تقديراً لدور شهداء الحد الجنوبي في الدفاع عن الدين والوطن.

واختتم الاحتفال بأداء الحضور للعرضة السعودية.

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