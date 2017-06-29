 مذيع أميركي شهير يهاجم قطر.. تستغل إعلامها لدعم الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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مذيع أميركي شهير يهاجم قطر.. تستغل إعلامها لدعم الإرهاب

مذيع أميركي شهير يهاجم قطر.. تستغل إعلامها لدعم الإرهاب
المناطق - وكالات

هاجم المذيع الأميركي الشهير، جو سكاربورو، قطر واستغلالها منابر إعلامية تابعة لها، لاسيما قناة الجزيرة لدعم الإرهاب ونشر الفوضى.
كما اتهم المذيع الأميركي امس الأربعاء في حلقة من برنامج “مورنينغ جو”، الشبكة الإخبارية القطرية بالدعاية ونشر التضليل ودعم الإرهاب.
وأثناء مناقشة الأزمة الخليجية في برنامجه، وجه سكاربورو اللوم لقناة الجزيرة، التي أصبحت، وفق تعبيره، منصة لدعم ومساعدة المنظمات الإرهابية.
وقال المذيع الشهير “قطر تمول منظمات إرهابية، مثل حزب الله، وجماعة الإخوان المسلمين، وتعمل على نشر التضليل”.
وتساءل سكاربورو “لماذا يضطر أطفالنا لمشاهدة الأفلام الوثائقية التي تمجد أسامة بن لادن، الرجل الذي كان يحاول دائما قتلنا؟” وقال سكاربورو “إن الأمر يجعل بلداناً، مثل السعودية والإمارات محقة في اتهاماتها وتحفظاتها حول القناة”، مشيراً إلى احتجاجات الدول العربية والخليجية على التمويل القطري للمنظمات الإرهابية.

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