الأمير خالد الفيصل يتسلّم تقرير موسم العمرة

ثّمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، التفاعل والتكامل بين مختلف القطاعات المشاركة في موسم العمرة, ما نتج عنه نجاح الموسم، وتقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم في يُسر وطمأنينة، مقدماً شكره لأعضاء لجنة الحج المركزية وأعضاء اللجنة التنفيذية على التميّز في أعمال الجهات المشاركة التي نفذت خطته أكثر من 21 جهة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة . وتسلّم سموّه تقريراً مفصلاً من مستشار أمير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، تضمن أعمال 21 جهة حكومية حرصت على الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بجانب منجزات اللجان الميدانية التي تشرف عليها إمارة المنطقة، تمثّل لجنة مكافحة الظواهر السلبية، التي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة ، حيث بلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها اللجنة 595 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 20 حافلة، و41 سيارة، 25 دراجة نارية، 75 جهازا لاسلكيا، وستة أجهزة حاسب آلي. وبين التقرير توزيع حوالي 5.11 مليون وجبة إفطار صائم بساحات المسجد الحرام، وتوزيع حوالي 25.11 مليـون وجبة مـن خلال برنامج إفطار صائم بمساجد العاصمة المقدسة والأحياء، إلى جانب توزيـع ما يقارب 180 ألف وجبة بمواقف حجز السـيارات بمداخل مكة المكرمة، وتوزيع حوالي890 ألف وجبة من برنامج إفطار صائم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما بلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها لجنة السقاية والرفادة 468 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية سيارتين، ودراجتين ناريتين، و27 أجهزة برافو، و 10 أجهزة حاسب آلي، فيما بلغ إجمالي عدد وجبات إفطار الصائم 23.779.390 وجبة، وبلغت وجبات السحور 1.4 مليون وجبة. وأشار التقرير إلى أن لجنة السقاية والرفادة تقوم على توفيـر وجبـات إفطـار صائـم للمعتمريـن والـزوار وفـق ضوابـط واشـتراطات معـدة ، تحفـظ كرامـة المسـتفيد وتحفـظ النعمـة مـن الامتهان ، ما ترسـخ مفهـوم خدمـة ضيـوف الرحمـن مـن خلال السـقاية والرفـادة، وتنظيــم وتنســيق أعمال الجهات الخيرية (مؤسســات وأفــراد) المقدمة لبرنامج إفطار صائـم بموسـم رمضـان هـذا العـام ، إلى جانب تنفيــذ عقد شــراكة بيــن لجنـة السقاية والرفادة وجمعية حفظ النعمة بمنطقة مكة المكرمة بهدف جمع فائض وجبات إفطـار صائم فـي سـاحات المسـجد الحـرام . وأوضح التقرير عمل لجنة تنظيم نقل المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام وهي ثالث اللجان الميدانية ، وتهدف إلى نقـل 35 مليـون راكب مـن مواقـف حجـز السـيارات ومحطـات النقـل العـام بواقـع مليوني رحلـة مـن خـلال تشـغيل 2000 حافلـة للنقـل العـام التـرددي، وتأمين وقـوف 5,2 مليون مركبة بمواقف الحجز، وتخفيــض الضغــط المــروري علــى المنطقــة المركزيــة بعدد ثمانية ملايين رحلة مركبة صغيرة، وتوزيـع كثافة النقل العام وحركة الحشـود علـى جميـع الاتجاهات الجغرافيـة لسـاحات المسـجد الحـرام ، وتتمثل أهم مستجدات اللجنة في اسـتخدام التقنيـة الحديثـة فـي مواقـف حجـز السـيارات لتنظيـم بيـع تذاكـر النقـل العـام وتسـجيل المركبـات وتأميــن وتنظيــم نقــل كبــار الســن وذوي الاحتياجات الخاصــة بعربــات كهربائيــة مــن محطــات النقــل العــام لساحات المسجد الحرام.

وتمثّلت جهود اللجنة في فـرز مركبات المعتمرين على مداخل مكة المكرمـة وتوجيهها لمواقف الحجز، وتوفيـر وتنظيــم مواقــف مجانيــة للمركبــات علــى مداخــل العاصمــة المقدســة وعلــى الطريــق الدائــري الثالــث، وتنظيم خدمة النقل بسـيارات الأجرة في مواقف الحجز ومحيط المسـجد الحرام، إلى جانب نقــل المعتمريــن ومرتــادي المســجد الحــرام مــن موقــف الحجــز بالنواريــة علــى طريــق المدينــة المنورة / مكــة المكرمــة بتخصيــص 200 حافلــة للنقــل التــرددي، ونقــل المعتمريــن ومرتــادي المســجد الحــرام مــن موقــف الحجز بالشــرائع علــى طريــق مكــة المكرمة / المدينــة المنــورة بتخصيــص 80 حافلــة للنقــل التــرددي، ونقــل المعتمريــن ومرتــادي المســجد الحــرام مــن موقــف الحجــز بالعابديــة علــى طريــق الهدا / مكــة المكرمــة بتخصيــص 100 حافلــة للنقــل التــرددي، ونقـل المعتمريـن ومرتـادي المسـجد الحـرام مـن موقـف الحجـز علـى طريـق الليث / مكـة المكرمـة بتخصيـص 100 حافلـة للنقـل التـرددي، ونقـل المعتمريـن ومرتـادي المسـجد الحـرام مـن موقـف الحجـز بالتخصصـي علـى طريـق جـدة / مكـة المكرمـة بتخصيـص 200 حافلـة للنقـل التـرددي ، فيما وفرت اللجنة 67228 كادراً بشرياً، كما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 90 سيارة، 21 دراجة نارية، 185 اجهزة برافو، 246 جهاز حاسب آلي وايباد، 145 آلية، و 2151 حافلة، فيما بلغ عدد الركاب المنقولين 35 مليون راكب . وأشار التقرير إلى دور عمل وزارة الحج والعمرة على متابعـة الخدمات المقدمة من شـركات العمرة للمعتمريـن القادمين من خارج المملكة ، ورصـد وتوثيـق المخالفـات وحالت القصـور فـي أداء الخدمـات وتطبيـق الإجراءات النظاميـة حيالها وتطبيــق البدائل النظاميــة لضمــان تنفيــذ جميع الخدمــات للمعتمريــن فــي حــال إخفــاق الشــركة المســؤولة عــن خدمتهــم وتعزيـز التواصـل مع المعتمرين ومتابعة احتياجاتهـم وتحقيق متطلبات خدمتهم والارتقاء بالخدمـات المقدمة لضيوف الرحمن ، بالإضافة إلى تطويـر النظـام الآلي لاستعداد المسـبق بمطـار الملـك عبدالعزيـز الدولـي بجـدة ، ومينـاء جـدة الإسلامي ، وتطويــر نظــام آلــي يعمــل علــى الأجهزة اللوحيــة لرصــد القصــور فــي أداء الخدمــة فــي الميــدان وإشــعار شــركة العمــرة وإنشــاء وتجهيــز غرفــة المراقبــة والمتابعــة الإلكترونية فــي مقــر الجهــاز الرقابــي بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وتطويـر نظـام قيـاس مؤشـرات الأداء لتمكيـن الجهـاز الرقابـي مـن قيـاس الزمـن المسـتغرق لمعالجـة حالات القصـور وتنفيــذ مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة للعامليــن فــي قطــاع العمــرة لرفــع مســتوى الأداء للارتقاء بخدمــات ضيــوف الرحمــن. وبلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها وزارة الحج والعمرة 67228 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 81 سيارة، 701 دراجة نارية، 70 جهاز برافو، 475 جهاز حاسب آلي وايباد، 16 آلية، و 118 أجهزة لاسلكية. واستعرض التقرير برامج المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية ، المتمثل في برنامج إدارة الحركة المرورية بالعاصمة المقدسـة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، الذي يهــدف إلــى الحــد مــن تأثير حركــة المركبــات علــى سلامة المشــاة والحشــود والمصليــن وخاصــة أوقــات الــذروة وتنظيــم تشــغيل مواقــف حجــز الســيارات بمداخــل مكــة المكرمــة، وبرنامج أمن وإدارة حركة الحشـود بالمسـجد الحرام وساحاته ، ويعنــى بــكل مــا يتعلــق بمراقبــة ومتابعــة وإدارة وتنظيــم المشــاة والحشــود مــن مصليــن ومعتمريـن وزوار أثنـاء توجههـم أو خروجهـم مـن المسـجد الحـرام ، إلى جانب توزيـع كثافاتهـم علـى المواقــع داخــل الحــرم وفــي الســاحات ومكافحــة أي ظواهــر ســلبية قــد تؤثــر علــى انســيابية الحركــة، وبرنامـج محطات النقل العام ، ويشرف علــى خطــة تشــغيل وتنظيــم العمــل بمحطــات النقــل لعــام بالمنطقــة المركزيــة لتســهيل وصــول مرتــادي المســجد الحــرام والعــودة منهــا، وبرنامج إدارة وتشـغيل الطرق الرئيسية من خلال تكثيـف التواجـد الأمني علـى الطـرق المؤديـة للعاصمـة المقدسـة ومتابعــة حركــة مركبــات الــزوار والمعتمريــن وتقديــم الخدمــات الأمنية لهــم علــى تلــك الطـرق، ورصــد جميع أنــواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة بالإجراءات المناســبة، وتحقيــق أمــن وســلامة المعتمريــن وقاصــدي المســجد الحــرام مــن خــلال منــع الجريمــة ومكافحــة النشــل وأي مظاهــر ســلبية غيــر عاديــة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 33 ألف رجل أمن مزودين بنحو 3900 آلية شاركوا في تنفيذ الخطة الأمنية ، وتم تهيئة 34 مركز شرطة إضافة لـ 9 نقاط فرز .

وتضمن التقرير دور فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومـات بمنطقة مكة المكرمة الذي سعى إلى التأكد مـن قيـام شـركات الاتصالات المرخـص لهـا بالمملكـة بتقديـم خدمـات الاتصالات وتقنيــة المعلومــات لمعتمــري وحجــاج بيــت الله الحــرام والمواطنيــن والجهــات الحكوميــة والشـركات والمؤسسـات الخاصـة بكفـاءة وجـودة عاليـة وضمــان قيــام شــركات الاتصالات المرخــص لهــا بالمملكــة بتوفيــر خدمــات الاتصالات وتقنيـة المعلومـات فـي جميـع مواقـع العمـرة بمكـة المكرمـة والمشـاعر المقدسـة والمدينـة المنــورة والطــرق الســريعة بينهما وجميــع المنافــذ البحريــة والجويــة وقيــام شــركات الاتصالات المرخــص لهــا بالمملكــة بتقديــم الخدمــات باعتماديــة عاليــة ودون انقطـاع علـى مـدار السـاعة، مـع تأميـن بدائـل تضمـن اسـتمرار الخدمـة فـي حالـة توقفهـا مـن خـلال خطـط الطـوارئ المعتمـدة الاستعادة الخدمـة فـي أسـرع وقـت . وتولى الفرع التنســيق والمتابعــة لتقويــة التغطيــة داخــل الحــرم المكــي الشــريف مــن خـلال الاستفادة مـن المواقـع المؤقتـة التـي سـلمتها رئاسـة شـؤون المسـجد الحـرام الـى مقدمـي خدمـات الاتصالات المستخدمة حتـى يتـم الانتهاء مـن مشـروع التغطيـة الداخليـة الدائمـة داخـل المسـجد الحـرام . أما البرامج والجهود التي بذلها الفرع خلال شهر رمضان المبارك, فتمثلت في تقديــم خدمــة الاتصالات المتنقلــة فــي جميــع مواقــع العمــرة وذلــك مــن خــلال شــبكات الاتصالات المتنقلــة للشــركات المرخصــة، وتقديـم خدمـة الاتصالات الثابتـة والهواتـف العموميـة (هواتـف البطاقـة) مـن خـلال شـبكة شـركة الاتصالات السـعودية فـي جميـع مواقـع العمـرة مـع توفـر دوائـر الربـط الدوليـة بالعـدد المناسـب، ووجـود البدائـل المناسـبة عنـد الطـوارئ، وتقديـم خدمة الإنترنت من قبل الشـركات المرخص لها بالمملكة، وتقديــم خدمــة النظــام اللاسلكي للخدمــات العامــة مــن خــلال شــركة (رافــو) لأصحاب حملات الحــج والعمــرة وشــركات الطوافــة والتفويــج والمؤسســات الخدميــة وبعــض الجهــات الحكوميــة، وتخصيـص ومتابعـة الطيـف التـرددي للجهـات الحكوميـة الأهلية المرخصـة بمكـة المكرمـة والمشـاعر المقدسـة. وتم توفير فريق ميداني فني مكون من 21 شخصًا . وأشار التقرير إلى دور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في الإشراف المباشـر على أعمال الصيانة في الحرمين وساحاتهما ومرافقهما، والإشراف على أداء الأئمة وتنظيم الخطب وتسـجيل القراءات والخطب وفهرستها، والمســاهمة والتنســيق مــع الجهــات الأمنية وتســهيل دخــول وخــروج الــزوار والمعتمريــن وفتــح الممــرات داخــل المســجد الحــرام، وترتيـب إلقـاء الـدورات العلميـة المكثفـة والـدروس اليوميـة والشـهرية فـي العلـوم الشـرعية واللغويـة والتاريخيـة. وتتمثل أهم البرامج والجهود التي تبذلها الرئاسة في تهيئــة جميــع المواقــع الداخليــة والخارجيــة فــي جميــع الأدوار لمرتــادي المســجد الحـرام مــن مصليــن ومعتمريــن وزار ومعتكفيــن وتوفيــر جميــع الخدمــات اللازمة لهــم وتوفير المصاحـف وترجمات معاني القرآن الكريم والإشراف التام على نظافة المسـجد الحرام وساحاته ومرافقه وتأمين السـجاد المناسب والفرش اللائق وتوفيـر وتقديم ماء زمزم المبرد لمرتادي المسـجد الحرام والقيام بأعمال مراقبة وحراسـة الأبواب وتنظيـم فتحها ومتابعتها، وأخيراً تأميـن عربات مجانيـة متعددة الأنواع لذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها الرئاسة 6623 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 70 سيارة، أربع دراجات نارية، 279 جهاز برافو، 730 جهاز حاسب آلي وايباد، 47.974 آلية، و 171 جهازًا لاسلكيًا . وأوضح التقرير دور أمانة العاصمة المقدسة في النظافة العامــة وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشـرات ومتابعــة المحلات التجارية والكشــف على المواد الغذائيــة المعروضة للبيع وتشــغيل وصيانــة ونظـافـــة المرافــق البلديــة مثــل الطـــرق والأنفاق وشــبكات الإنارة ومواقــف الســيارات ودورات الميــاه العامــة والحـدائـــق العامــة والمســطحات الخضــراء وشــبكات تصريــف ميــاه الأمطار والســيول ومتابعة أعمال المسـالخ العامة والأهلية، وأخيراً المتابعـة الميدانية لجميع الأعمال المتعــلقة بالخدمات والمرافق البلدية ، وبلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها أمانة العاصمة المقدسة 3691 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 1236 سيارة و 31 آلية.

واستعرض التقرير خطة هيئة الهلال الأحمر ، الذي نفذها 692 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 55 سيارة، خمس دراجات نارية، 40 جهاز حاسب آلي، و 81 جهازًا لاسلكيًا، فيما بلغ عدد المراكز الإسعافية 25 مركزاً, و 103 فرق إسعافية ميدانية. وأوضح التقرير أن شركة المياه الوطنية قامت بتخزيــن ما لا يقــل عــن 1.500.000 متــر مكعــب مــن الميــاه فــي الخزانــات الاستراتيجية لدعــم تغذيــة مناطــق الاستهلاك وتحســباً لحالات الطــوارئ، والتركيــز علــى تشــغيل المنطقــة المركزيــة ويتــم التشــغيل المســتمر لشــبكة ميــاه المنطقـة خلال موسـم العمـرة لتخفيـف دخـول ناقـلات الميـاه إلـيها، والضـخ إلـى دورات الحـرم المكـي الشـريف وتتـم المتابعـة المسـتمرة لتغذيـة دورات الحـرم المكـي الشـريف علـى مـدار السـاعة مـن وادي ملـكان ومـن ميـاه التحليـة، وتنظيـم الفـرق العاملـة فـي التشـغيل والصيانـة ويقـوم المقاولـون وتحـت إشـراف المختصيـن بالشـركة متابعـة أي بالغـات وإنهاؤهـا فـي حينـه, وتعمـل فـرق الصيانـة والتشـغيل علـى مـدار السـاعة، وأخيراً تشغيل الأشياب المركزية وعددها أربعة بصفة مستمرة. كما قامت شركة المياه الوطنية بتشـغيل خزانـات ميـاه توسـعة الحـرم المكـي الشـريف بسـعة 560 ألـف متـر للاستفادة منهـا خـلال شـهر رمضـان المبـارك، وشــغيل غرفــة التحكــم والمراقبــة الرئيســية لشــبكات مكــة المكرمــة للمتابعــة علــى مــدار السـاعة، وإنشــاء صالــة مبيعــات وخدمــات زمــزم بطاقــة 27 نافــذة جديــدة بزيــادة تفــوق 100 % عــن الموســم الســابق وبســعة 160 كرســي انتظــار، وتعبئــة خزانــات كــدي وســبيل الملــك عبدالعزيــز ومشــروع الســقيا بميــاه زمــزم قبــل دخـول شـهر رمضـان مـع توفيـر وتخزيـن حوالـى 1.200.000 عبـوة زمـزم بالمسـتودعات جاهــزة للتوزيــع، وتوفيـر 280 عربة نقل عبوات زمزم. وحددت الشركة ثلاثة برامج لتفعيلها خلال موسم الحج والعمرة تمثلت في برنامج المياه الذي يعنـى بتوفيـر كميـات الميـاه المطلوبـة وتوزيعهـا علـى المنطقـة المركزيـة و المستشـفيات و الدوائــر الحكوميــة والأحياء خــارج المنطقــة المركزيــة ودورات ميــاه المســجد الحــرام وتوســعة الملــك عبــدالله، وبرنامج الصرف الصحي ويهــدف إلــى نقــل ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي الــواردة لمحطــات المعالجــة بواقــع 500 ألــف متــر مكعب/يوميــاً، وبرنامج خادم الحرمين الشـريفين لسقيا زمزم ويختـص بتزويـد ميـاه زمـزم للحرميـن الشـريفين أو مـا يتـم توفيـره مـن عبـوات زمـزم 5 أو 10 لتـر. وبلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها الشركة 1741كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 411 سيارة، 722 دراجة نارية، 794 جهاز حاسب آلي، 1994 آلية، و 24جهازًا لاسلكيًا . وأشار التقرير إلى التدابيــر التي وضعتها شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة ، والواجــب إتباعهــا لمواجهــة حالات الطــوارئ وفــق أســس ســليمة ومــن خــلال التجــارب الســابقة، هدفت إلى اسـتمرارية التغذية الكهربائية للسـادة المشتركين والمعتمرين وتقليـل عدد الانقطاعات ما أمكن وتجنـب المخاطر والخسـائر التي قد تنجم عن هذه الأعطال والتنسـيق مع الجهات ذات العالقة داخل الشـركة وخارجها، حيث علمت على أتمتــة الشــبكات DAS ويهــدف إلــى اســتخدام أحــدث التقنيــات لإدارة الشــبكات وذلــك بالتحكــم فــي محطــات التوزيــع وقــراءة أحمالهــا عــن بعــد باســتخدام شــبكات الســلكية، ونظــام إدارة الفــرق الميدانيــة FFMS ويعنى بإدارة الفــرق الميدانيــة بالاعتماد علــى تقنيــة أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة وتتبــع الفــرق والمركبــات والاتصال المباشــر.

وتلخصت البرامج والجهود التي بذلتها الشركة في برنامج ربط محطات التحويل وتعزيز شـبكات الجهد المتوسـط، برنامج تعزيز المناطق الســكنية وإسكان المعتمرين، برنامج تعزيز مناطق العشـوائيات، برنامـج الصيانـة الوقائيـة للشـبكات الكهربائيـة مـن محطـات توليـد وشـبكات نقـل وعناصـر، شـبكة التوزيـع لضمـان تقديـم خدمـة كهربائيـة آمنـة لـزوار بيـت الله الحـرام والمعتمريـن وتمركـز الفـرق والمقاوليـن بالمنطقـة المركزيـة، وأخيراً برنامــج اســتقبال البالغات والأعطال الطارئــة ومتابعتهــا وتوزيــع البالغــات علــى الأفراد بمراكـز الاطلاق ، وبلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها الشركة 931 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 164 سيارة، 95 دراجة نارية، 136 جهاز حاسب آلي، 52 آلية، و 128 جهاز برافو. وأبان التقرير ما قامت به الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بعدة أدوار تمثلت في تطبيــق جميع الاشتراطات الصحيــة الواجــب اتباعهــا مــن خــلال توزيعهــا لجميــع الــدول قبـل قـدوم المعتمريـن وذلـك لمنـع وفـادة أي امـراض معديـة والتقليـل مـن حدوثهـا، وتوفيـر الخدمـات الصحيـة العلاجيـة والوقائيـة للـزوار والمعتمريـن فـي جميـع منافـذ الدخــول والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة بمكــة المكرمــة ورفــع الاستعدادات بهــا لاستقبال المراجعيــن وتقديــم الرعايــة الطبيــة لهــم فــي جميــع التخصصــات . وعملت بحسب التقرير على تجهيـز وتشـغيل مستشـفى الحـرم بواقـع عـدد 50 سـرير ودعمـه بالقـوى العاملـة اللازمة لاستقبال الحالات مـن داخـل الحـرم والسـاحات المحيطـة بـه، وتشــغيل ثلاثة مراكــز طــوارئ بالحــرم المكــي الشــريف لمواجهــة الأعداد المتزايــدة خلال شــهر رمضــان المبــارك وتقديــم العلاجات الإسعافية لهــم، وإبــرام تعاقــدات موســمية لبعــض التخصصــات الطبيــة والفنيــة ودعــم مستشــفى أجيــاد للطــوارئ ومراكــز الحــرم وباقــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة داخــل مكــة المكرمــة، وتشــغيل 13 مركــزاً صحيــاً بالمناطــق التــي يكثــر بهــا المعتمــرون والقريبــة مــن المنطقــة المركزيــة لاستقبال الحالات البــاردة والإســعافية مــن المراجعيــن والمعتمريــن ، إلى جانب اسـتحداث برامـج سـواعد الصحـة ولأول مـرة بهـذا العـام مـن قبـل الـوزارة ويهـدف إلـى مشــاركة المتطوعيــن مــن الأطباء والتمريــض فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة المجانيــة للمعتمريــن وتوفيـر جميـع التجهيزات الطبية والأدوية بالكميات الكافيـة لجميع المواقع الصحية وخلو الموسـم من الأمراض الوبائية والمعدية. وبلغ عدد الكوادر البشرية التي وفرتها المديرية العامة للشؤون الصحية 20697 كادراً بشرياً، فيما بلغ عدد الآليات والسيارات والتجهيزات الفنية 703 سيارات، 40 دراجة نارية، 864 جهاز برافو، 109 آليات، و 450 جهاز لاسلكي، وتمثلت مواقع العمل في 9 مستشفيات و 85 مركزاً صحياً و10 فرق طبية ميدانية. وكشف التقرير خطة المديرية العامة للجوازات التي عملت على أربعة أهداف تمحورت في تقديم خدمات متميزة من خلال عمليات واضحة وسـهلة وميسـرة عبر تأمين الموارد البشـرية لدعم المواقع المشـاركة في تنفيذ الخطة وإنهـاء إجراءات قدوم ومغادرة المعتمرين ومنــح التصاريــح الأمنية لشــركات ومؤسســات خدمــات المعتمريــن وتصاريــح التنقــل للمعتمريــن وتمديــد تأشــيرات العمــرة ومتابعة مغادرة المعتمرين، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصائيات وتوفير الاحتياجات التموينية والآلية والتقنية للمنافذ المشـاركة في موسـم العمرة وتحسـين إجراءات أعمال الجوازات في موسم العمرة.

وتمثلت برامج وجهود المديرية المبذولة خلال شهر رمضان المبارك على تهيئـة المنافذ بجميع الإمكانيات اللازمة لتسـهيل قدوم ومغادرة المعتمرين، واسـتقبال المعتمريـن والعمـل علـى إنهـاء إجـراءات دخولهـم بـكل يسـر وسـهولة مـع الدقـة فـي أخـذ الخصائـص الحيويـة (البصمـة) لجميـع القادميـن، وتحديــد احتيــاج المنافــذ المشــاركة فــي أعمــال العمــرة مــن المــوارد البشــرية والعمــل علــى دعمهــم بالأعداد اللازمة حســب الاحتياج، والمتابعـة اللحظيـة لحركـة قـدوم ومغـادرة المعتمريـن فـي جميـع المنافـذ والعمـل علـى حـل الإشكاليات التـي تعتـرض سـير العمـل فيهـا، ومراقبـة أداء شـركات ومؤسسـات العمـرة بصفـة مسـتمرة والتأكـد مـن تقديمهـا الخدمـات اللازمة لمعتريها ومتابعــة نســب المتأخريــن عــن المغــادرة واتخــاذ مــا يلــزم لتخفيــض نســبتهم، ومتابعـة المعتمريـن القادميـن بتأشـيرة مجاملـة إلـى حيـن مغادرتهـم والتنسـيق فـي ذلـك مــع وزارة الخارجيــة وموافاتهــم بشــكل دوري بقائمــة المتأخريــن عــن المغــادرة مــن المعتمريــن، والتنسـيق الدائـم والتعـاون البنـاء مـع الجهـات المعنيـة بشـؤون المعتمريـن لحـل أي عقبـات قـد تطـرأ علـى أعمـال الموسـم وتبـادل المعلومـات لتحسـين الأداء وإنجـاح الموسـم، وأخــذ الاحتياطات الكفيلــة بسلاسة وســرعة إنهــاء إجــراءات قــدوم ومغــادرة المعتمريــن والحــرص علــى عــدم تكدســهم فــي المنافــذ، وتطبيـق العقوبـات بحـق المخالفيـن لنظـام الإقامة والمتأخريـن عـن المغـادرة بعـد انتهـاء تأشــيراتهم التــي قدمــوا بموجبهــا . وبلغ إجمالـي القـوة البشـرية المشـاركة فـي أعمـال العمـرة 1438هــ بمطـار الملـك عبدالعزيـز الدولي ومينـاء جـدة الإسلامي حوالي 1866 مشاركاً . وأبرز التقرير ما سعت إليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال أهدافها إلى التأكد من نظامية الأنشطة السياحية والتأكــد مــن وضــع قائمــة الأسعار المعتمــدة مــن الهيئــة بمــكان واضــح بالاستقبال فيمــا يخــص مرافــق الإيواء الســياحي المســتهدفة، ومقارنتهــا بالأسعار المقدمــة للنزلاء والتأكد من التزام المنشـأة بالأسعار المعتمدة وعدم تجاوزها والتأكيـد على جودة الخدمة المقدمة ومسـتوى النظافة ومن ضبط مرافق الإيواء السـياحي والأنشطة والمهن السياحية المخالفة واستدعاء المشــغلين المخالفين والتحقيق معهم ومتابعــة وانهــاء الشــكاوى الــواردة للفــرع مــن خــلال المشــتكي أو التــي تــرد عبــر الهاتــف الســياحي والتعامــل معهــا حســب الإجراء المتبــع والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة بخصـوص أي ملاحظات علـى الأنشطة ، تمثلت برامجها في توزيع العاصمة المقدسـة إلى 5 مناطق رئيسية، والرقابة وضبط المنشـآت المخالفة، ومباشـرة الشكاوى والتحقق منها، والمشـاركة في اللجان المتعلقة بموسـم العمرة والحج، ومباشرة حالات الطوارئ . إلى ذلك أوضح التقرير عمل معهـد خادم الحرمين الشـريفين لأبحاث الحج والعمرة على تأســيس بنــك للمعلومــات عــن الحــج ليكــون مرجعــاً علميــاً شاملاً لمختلــف أنــواع الإحصائيات والحقائــق وبالتالــي عمــل نمــوذج محــاكاة حســابي لمختلــف عمليــات الحــج ، مــا يســاعد كثيــراً علــى التخطيــط و بنـاء سـجل تاريخـي متكامـل بالدراسـات والوثائـق والصـور والأفلام والخرائـط والمخطوطـات التاريخيـة للحـج ولمكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة ليكـون مرجعـاً علميـاً وتاريخيـاً ثابتـاً والمحافظــة علــى البيئــة فــي المناطــق المقدســة والمحافظــة علــى البيئــة السامية بمكة المكرمــة والمدينــة المنــورة وتطويــر الخدمــات والمرافــق المقدمــة فــي الحــج والعمــرة والزيــارة ورفــع كفاءتهــا التشــغيلية . وحرص المعهد على فحـص جرثومة الليجيونيلا في مسـاكن الحجاج بطريقة الـ PCR وحصـر وإدارة النفايات الطبية بمسـاكن الحجـاج والمعتمرين وإعـداد المعايير التصميمية لواجهات مباني إسـكان الحجـاج والمعتمرين بمكة المكرمة وتصميم نظام متقدم لتحليل المخاطر لتقاطعات شـبكة الطرق باسـتخدام الكاميرات ومراقبـة و تحليل الشـبكات الاجتماعية و مصادر الأخبار العربية و العالمية والجرائـم الإلكترونية التي قد يتعـرض لها المعتمرون والحجاج ودور موقــع التواصــل الاجتماعي فــي بنــاء الوعــي بمناســك وتعليمــات الحــج والعمــرة