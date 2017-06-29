عيد الجبيل يختتم فعالياته بحضور يتجاوز 8 الاف

اختتمت فعاليات عيد محافظة الجبيل مساء أمس الأربعاء وسط حضور كثيف وتجاوز الحضور ٨٠٠٠ لايام الفعاليات الثلاثة ، حيث شهد اليوم الختامي للفعاليات في حديقة السلام بالجبيل وكذلك الموقع الثاني بمدينة الجبيل الصناعية فقرات متنوعة من الفعاليات والبرامج الترفيهية وكذلك .

حيث حظيت حديقة السلام بالعدد الأكبر من حيث الحضور حيث استمتع الحضور بالعروض الشيقة والمسابقات المنوعة والعرضات الشعبية والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

ونفذت الشركة المنظمة عدد من الفعاليات الترفيهية في مواقع الفعاليات في حديقة السلام في الجبيل و خيمة الفعاليات بالجبيل الصناعية حيث تجاوز الحضور في الموقعين 2000 شخص حيث استهلت الفعاليات بفقرات المسرح الترفيهي والمسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين ثم تلتها الفرات الإرشادية التي تفاعل معها الجمهور.

وقدم محافظ محافظة الجبيل المكلف أ. عبدالله بن ناصر العسكر رئيس لجنة المناسبات التي أشرفت على تنظيم وتنفيذ فعاليات العيد في محافظة الجبيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه على حرصهم الشديد على إقامة وتنفيذ فعاليات عيد الفطر المبارك وإيجاد مساحة كبيرة من المتعة لإهالي وزار المنطقة الشرقية بشكل عام والجبيل بشكل خاص ، وقدم العسكر شكره الخاص لجميع الداعمين والرعاة التي ساهموا في ريم البسمة على شفاه كل زوار مواقع فعاليات العيد وعلى رأسهم الشركة السعودية للصناعية الأساسية سابك الراعي الرسمي لفعاليات عيد الجبيل وكذلك شركة الخنيني وشركة الخاطر وشركة الصحراء وشركة ساتورب وفندق كران والقمة الفضائية والشركة المنظمة للفعاليات وكل الداعمين والمشاركين وكذلك الجهات الحكومية وعلى رأسهم بلدية الجبيل وشرطة المحافظة ومستشفى الجبيل العام وكذلك أعضاء لجنة المناسبات .