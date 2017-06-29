 “سوريا الديمقراطية” تقطع آخر طريق لهروب داعش من الرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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“سوريا الديمقراطية” تقطع آخر طريق لهروب داعش من الرقة

“سوريا الديمقراطية” تقطع آخر طريق لهروب داعش من الرقة
المناطق - وكالات

قطعت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، اليوم الخميس، المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم داعش من مدينة الرقة إلى بقية مناطق سيطرته في سوريا، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس “سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات لتقطع بذلك آخر طريق كان يمكن لتنظيم داعش الانسحاب منه من مدينة الرقة باتجاه مناطق سيطرته في البادية السورية ومحافظة دير الزور”، في شرق البلاد.

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