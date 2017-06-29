غرفة الشرقية تختتم فعالياتها وسط حضور وتفاعل اهالي وزوار المنطقة

اختتمت غرفة الشرقية امس خامس ايام عيد الفطر السعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٧ فعالياتها التي انطقت الاحد وسط حضور وتفاعل كبيرين.

ورفع رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان شكره وتقديره لسمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف على رعايته لحفل الاهالي ودعمه لانشطة الغرفة مؤكدا بان دعم سموه يسهم في مواصلة الغرفة في ابتكار وتنفيذ الفعاليات والانشطة التي تسهم في صنع الحراك المختلف في جميع المجالات، مثمنا رعاية سموه وتشريفه لحفل الاهالي ، وحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان لفعاليات الحفل.

وقال العطيشان بان الغرفة ممثلة بصندوق المناسبات سجلت نجاحا جديدا يضاف الى نجاحاتها السابقة حيث قدمت هذا العيد وكعادتها برنامجا مختلفا عن ما قدمته سابقا تمثل في فعاليات متنوعة جاء ابرزها : لوحة وطنية بعنوان (منبع الخير) كانت مفاجأة السنة، بالاضافة الى عروض الاكروبات الصيني والعاب الخفة وايضا مسرحية ارض الثلج وعروض لفرقة كراميش الانشادية.

واشار العطيشان الى ان الغرفة راعت في فعالياتها تقديم الترفيه لجميع شرائح المجتمع وفئاته مراعية في ذلك اهتماماته وعاداته وتقاليده.

وشكر العطيشان الشركات الداعمة التي عكست اهتمام ودعم رجال الاعمال في المنطقة لاهتماماتها وفعالياتها، كما شكر الشركاء والجهات الداعمة في التنظيم وفريق العمل الذي قدم الكثير لانجاح الحفل والفعاليات المصاحبة له.

من جهة اخرى نجحت الفعاليات، في اجتذاب أهالي المنطقة وزوارها، على هامش استضافتها فعاليات برنامج أهالي المنطقة للاحتفال بعيد الفطر، واستقبلت الفعاليات المقامة في مجمعي الراشد التجاري ودارين مول زوار العيد بالفقرات الماتعة والجوائز الفورية والهدايا.

واعتادت غرفة الشرقية بالمنطقة على إقامة فعاليات مهرجان العيد في بعض المجمعات التجارية، التي يكثر عليها الإقبال.

وحرص آلاف الأسر السعودية والمقيمة من زوار المجمعين على التفاعل مع فعاليات المهرجان، التي أقيمت في وقت متزامن، من الساعة الرابعة عصراً، واستمرت إلى الحادية عشرة مساءً طيلة أيام العيد.

واستثمر خالد الثامر إقامة فعاليات وفقرات من برنامج احتفالات أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد، في المجمعات التجارية، وتوجه بصحبة أسرته إلى مجمع الراشد في الخبر. ويقول: “ليست المرة الأولى التي أتوجه فيها إلى هذا المجمع في العيد، وإنما سبق أن ذهبت إليه مرات عدة بناءً على طلب أسرتي، للاستمتاع بالبرامج العائلية والترفيهية الخاصة بالعيد”، موضحاً أن “فقرات المهرجان داخل المجمعات، كانت جيدة من ناحية التنظيم والتقديم، فضلاً عن كونها جديدة، وتمتلك عنصر الإثارة والتشويق”.

ومن جانبه، أشاد عبدالله عوض بالتنافس الذي شهدته المجمعات التجارية من أجل تقديم فقرات برنامج احتفالات أهالي الشرقية بعيد الفطر المبارك. وقال: “استمتعت كثيراً بما احتواه البرنامح الترفيهي لهذا العام داخل المجمعات، التي خصصت أماكن مهيآة لتقديم الفقرات في أجواء من المرح والسعادة، تخللها توزيع الهدايا على النساء والأطفال”.

متطوعون

3500 ساعة هي المحصلة النهائية لعدد ساعات المشاركة التي قام بها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة في تنظيم احتفالات عيد الشرقية 38 حيث تمكن المتطوعين من الفئات السنية الشبابية من تنفيذ الخطة وإدارة حشود عشرات الآلاف من الزوار في وقت قياسي.

وأوضح معاذ النصر، رئيس الفريق التطوعي، أن اللجنة العليا للفعاليات أسندت لأكثر من 100 متطوع ومتطوعة مهام التنظيم والاشراف في المهرجان منذ بدايته، وكذلك تعليم الاطفال وتوعيتهم، مشيراً إلى أن التسجيل على العمل التطوعي كان كثيفا جدا، وتم توزيع المهام وتقسيم العمل بين الأفراد المتطوعين والمتطوعات البالغ عددهم أكثر من 100 متطوع ومتطوع، بينهم موظفين موظفات ومتزوجون من الجنسين بعضهم لديه خمسة أطفال، وانجزوا 3500 ساعة تطوعية ترصد لهم في سيريهم الذاتية.

وأضاف، أن اللجنة حرصت على إدخال الجانب التطوعي وذلك لتثقيف المجتمع على حب المشاركة، في الوقت الذي لايخفى ان الجانب التطوعي له أثر إيجابي في تعليم الناشئة من المجتمع، وغرس المفاهيم، ويعد العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمع، مشدداً على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين الجمهور، خصوصاً خلال المناسبات، كونه من أبرز الوسائل التي تستخدم في تنمية الأفراد والمجتمعات وتطويرها والنهوض بها، بالأخص في الوقت الراهن.

وأكد، أن المتطوعين عملوا على تنظيم حركة دخول وخروج الزائرين، وكذلك الاشراف على خيم الفعاليات والاركان وفي المجمعات التجارية وفي الصالة الخضراء مقر الاحتفالات الرئيسية، إضافة إلى أنه تم تخصيص فرق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يحتاجونه.

وأشار إلى أن أهم عوامل نجاح العمل التطوعي واستمراره هي إدارة المتطوعين الجيدة، وتوجيه كل منهم إلى مجال اهتمامه ونشاطه، وشكرهم وتحفيزهم، كما أن لتوفير الفرص التطوعية دوراً كبيراً في المحافظة على نشاطهم، فمن خلال هذا العمل يمكن التأثير الإيجابي في الشباب، من خلال تعليمهم طريقة للحياة قائمة على تحمل المسؤولية الاجتماعية، ويقوم المتطوعون والمتطوعات بأنشطة في مواقع الفعاليات.

وقال، أن إدارة الفعاليات تلقت إشادات واسعة بأداء المتطوعين في والذين تسابقوا لأداء مهامهم، لإخراج الفعاليات في صورة مشرفة وتنظيم دقيق، معتبراً أنهم الجنود المجهولون في المهرجان، موضحا أن المتطوعات لعبن دورا مهما من خلال التعامل مع العائلات والاطفال، أثناء حركة دخولهن وخروجهن الى خيم الفعاليات ومقرات الفعاليات في أماكن متفرقة، حيث تم إعادة 10 تائهين لذويهم، إضافة إلى إرشادهم بأنواع الفعاليات المقدمة، مؤكداً على أن مشاركة العنصر النسائي في المهرجان كان له الاثر الواضح في التنظيم والخروج بشكل مشرف للفعاليات، مبينا أنه تم اختيار عناصر شابة من المتطوعين والمتطوعات تم تدربيهم وتأهيلهم بشكل عالي لخدمة زوار الفعاليات المتفرقة.

ونوه أنه تم أخذ جميع المتطوعين قبل بداية الفعاليات بفترة كافية، بجولات واسعة على مواقع الفعاليات، وجميع الخيم التي ستقام فيها الفعاليات للتعرف على المداخل والمخارج وعمل الخطط اللازمة للتعامل مع جميع الزوار من مختلف الفئات السنية.