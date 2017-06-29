بينهم 31 وفاة .. “صحة الطائف”: استقبلنا 166 قتيلا ومصابا بسبب الحوادث المرورية في ايام العيد

دعت ادارة الطوارئ والازمات بصحة الطائف,جميع قائدي السيارات الى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية لتجنب الحوادث المرورية ,بعد ان سجلت مستشفيات الطائف ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين والمتوفين نتيجة حوادث مرورية وقعت على مختلف الطرقات في اولى ايام الفطر.

واشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان عدد المتوفين وصل الى 31حالة وفاة ,اضافة الى 135 مصاب ,موضحا ان المستشفيات المختلفة داخل الطائف وخارجها استقبلت وتعاملت مع الإصابات المختلفة ,كما شاركت اكثر من 30 فرقة طبية من المستشفيات في نقل الحالات من مواقع الحوادث المختلفة ,كاسناد لفرق الهلال الأحمر والدفاع المدني , ولفت ان غرفة العمليات بادارة الطوارئ والأزمات بذلت جهودا كبيره في سبيل التعامل مع الحوادث المختلفة والتنسيق لنقل الحالات بين المستشفيات وتحريك الفرق الاسعافية ,بمتابعة ميدانية من مدير ادارة الطوارئ والأزمات سعيد بن عبدالله الزهراني.تجدر الاشارة الى ان الحوادث المرورية تتسبب في اشغال اسرة العناية المركزة واسرة التنويم , إضافة الى اضرارها الاجتماعية والاسرية المختلفة .