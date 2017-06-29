 بينهم 31 وفاة .. “صحة الطائف”: استقبلنا 166 قتيلا ومصابا بسبب الحوادث المرورية في ايام العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر.. زيادات جديدة في أسعار المحروقات بدءا من اليوم العيادات السعودية تعالج 2654 لاجئاً سورياً في مخيم الزعتري رئيس وزراء الهند: ليس مقبولا قتل مسلمين من أجل بقرة د. السرحان: الصراع العربي- الإسرائيلي أهم المشكلات التي تواجه الشرق الأوسط .. والحل بمبادرة السلام العربية تونس.. المطالبة بالتحقيق بتلقي “النهضة” أموالا من قطر البدر يضيء عكاظ ١١ .. و٤٠  رحلة سياحية لزيارة عكاظ بقيادة ٥٠ مرشدا سياحي البحرين : القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية بينهم 31 وفاة .. “صحة الطائف”: استقبلنا 166 قتيلا ومصابا بسبب الحوادث المرورية في ايام العيد غرفة الشرقية تختتم فعالياتها وسط حضور وتفاعل اهالي وزوار المنطقة “سوريا الديمقراطية” تقطع آخر طريق لهروب داعش من الرقة بلدية النعيرية: اختتام فعاليات عيد الفطر المبارك وسط اعجاب وحضور كبير هيئة الترفية تنظم مهرجان “النور والماء” في كورنيش الدمام

بينهم 31 وفاة .. “صحة الطائف”: استقبلنا 166 قتيلا ومصابا بسبب الحوادث المرورية في ايام العيد

بينهم 31 وفاة .. “صحة الطائف”: استقبلنا 166 قتيلا ومصابا بسبب الحوادث المرورية في ايام العيد
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

دعت ادارة الطوارئ والازمات بصحة الطائف,جميع قائدي السيارات الى الالتزام  بالأنظمة والتعليمات المرورية لتجنب الحوادث المرورية ,بعد ان سجلت مستشفيات الطائف ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين والمتوفين نتيجة حوادث مرورية  وقعت على مختلف الطرقات  في اولى ايام الفطر.

واشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان عدد المتوفين وصل الى 31حالة وفاة ,اضافة الى  135 مصاب ,موضحا ان المستشفيات المختلفة داخل الطائف وخارجها استقبلت وتعاملت مع الإصابات المختلفة ,كما شاركت اكثر من 30 فرقة طبية من المستشفيات في نقل الحالات من مواقع الحوادث المختلفة ,كاسناد لفرق الهلال الأحمر والدفاع المدني , ولفت ان غرفة العمليات بادارة الطوارئ والأزمات بذلت جهودا كبيره في سبيل التعامل مع الحوادث المختلفة والتنسيق لنقل الحالات بين المستشفيات وتحريك الفرق الاسعافية ,بمتابعة ميدانية من مدير ادارة الطوارئ والأزمات سعيد بن عبدالله الزهراني.تجدر الاشارة الى ان الحوادث المرورية تتسبب في اشغال اسرة العناية المركزة واسرة التنويم , إضافة الى اضرارها الاجتماعية  والاسرية المختلفة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>