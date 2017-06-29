البحرين : القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين اليوم الخميس عن إلقاء القبض على عناصر شكلت خلية تابعة لتنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي.

وذكرت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية أمنية استباقية،أسمتها (الفأس) والتي تأتي استكمالاً لأعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية، وتم القبض على مجموعة من العناصر التي شكلت خلية ، تتبع ما يسمى بتنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي.. حيث اتخذت المجموعة مبنى غير مأهول في منطقة الدير ، موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار، كما تشير الوقائع والتحريات،إلى أن أعضاء هذه الخلية ، شاركوا تخطيطا وإعدادا وتنفيذا في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في الفترة الأخيرة”.