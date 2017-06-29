البدر يضيء عكاظ ١١ .. و٤٠  رحلة سياحية لزيارة عكاظ بقيادة ٥٠ مرشدا سياحي

يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشر والذي ينطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنوع ثقافي متجدد وفعاليات مختلفة وذات تنوع ، حيث تعمل الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني على إقامة أكثر من 100فعالية . بتوجيه وبحرص من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

البدر في الإفتتاح …..

حفل الافتتاح هذا العام والذي تحتضنه خيمة عكاظ سيكون فيه البدر حاضر من خلال أوبريت حفل الإفتتاح الذي صاغ كلماته مهندس الكلمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن من خلال رؤية شعرية ذات طابع روائي حيث تم ربط الاحداث التاريخية لسوق عكاظ ، وسيكون الأوبريت تحت أشراف

عال من التنظيم والاخراج الذي يعتمد على الامتاع البصري والاداء الحركي والصوتي.خلال اخراج مسرحي يشارك فيه مجموعة مميزة من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب. وهناك مجموعة من الفنانين تؤدي هذا الأوبريت من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب مثل عبدالمجيد عبدالله وحسين الجسمي ولأول مرة سيكون عكاظ مرتبط بالزائرين لمكة من خلال تنظيم 40 رحلة لهم ضمن برنامج “رحلات ما بعد العمرة” حيث سيتم تنظيم 40 رحلة سياحية ضمن برنامج “رحلات ما بعد العمرة”، تستهدف 10 دول من آسيا وأوروبا وأمريكا، ويستفيد منها 2200 سائح، بمشاركة 50 مرشداً سياحياً و 8 منظمين سياحيين