د. السرحان: الصراع العربي- الإسرائيلي أهم المشكلات التي تواجه الشرق الأوسط .. والحل بمبادرة السلام العربية

أكد د. سعود السرحان الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن الصراع العربي- الإسرائيلي يعد من أهم المشكلات الرئيسية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، ولن يكون هناك سلام كامل في المنطقة بدون التوصل لحل شامل لهذا الصراع يتمثل في مبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط والتي طرحت عام 2002م في القمة العربية في بيروت، ونالت تأييدًا عربيًا، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية ومعترف بها دوليًا على حدود 1967م، وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وأشار السرحان خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول صنع السلام في الشرق الأوسط ضمن فعاليات الدورة السادسة من منتدى السلام العالمي التي أقيمت تحت عنوان “مواجهة تحديات الأمن العالمي: تكاتف الجهود، تحمل المسؤولية، تحقيق الإصلاح” مطلع هذا الأسبوع تحت تنظيم جامعة تسينغهوا الصينية ومعهد الشعب الصيني للشؤون الخارجية، إلى وجود ثلاث مشكلات رئيسية هامة تواجهها منطقة الشرق الأوسط، يتمثل أولها في الصراع العربي- الإسرائيلي، مشددا على أن الوقت قد حان لإيجاد حل لهذه المشكلة التي طال أمدها. ولفت السرحان إلى أنه بعد مرور نحو 15 عاما على طرح هذه المبادرة الشاملة والعادلة دون تلق أي رد عليها من إسرائيل سواء بالقبول أو الرفض، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على الجلوس إلى الطاولة لمناقشة المبادرة، لأنه تمثل أفضل سبيل إلى حل هذا الصراع الطويل.

وأضاف السرحان بأن المشكلة الثانية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط تتمثل في ضعف الدولة القومية وبنفس الوقت وجود العديد من اللاعبين الذين يقومون بأداء أدوار مختلفة يفترض من الدولة القومية القيام بها، وهم أشبه بميليشيات مثل الحوثيين في اليمن، والميليشيات في العراق، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء اللاعبين يملكون جناح عسكري وأحزاب سياسية في البرلمان، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان تدعيم وتقوية دور الدول القومية في المنطقة لأن ذلك من شأنه وقف الكثير من الصراعات الحاصلة الآن.

وانتقل السرحان خلال مشاركته للحديث عن المشكلة الثالثة التي تكمن في قضية الإرهاب التي تعد عرضا من أعراض الضعف الذي يعتري الدولة القومية، لأنه بمجرد أن تكون هناك دولة قومية قوية كما هو حاصل في بعض الدول العربية الكبرى، يصبح الإرهاب ضعيفا للغاية.

ونوه السرحان بوجود العديد من السبل لمكافحة الإرهاب، أولها وبشكل عاجل وملح تتمثل في محاربته عسكريا لإلحاق الهزيمة بميليشياته وعناصره وتقديمهم للعدالة، وثانيها من خلال مكافحة الأيديولوجيا التي تحملها الجماعات المتطرفة والتي تقف وراء الإرهاب وزعزعة الاستقرار.

واختتم الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية د. سعود السرحان مشاركته بضرورة حماية المدنيين العزل في جميع أنواع الصراعات والحروب، مؤكدا وعلى وجه السرعة على الأهمية الكبرى في وقف عمليات إراقة الدماء وحماية المدنيين في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سجب أن يكون أول ما يطرح على الطاولة قبل الحديث عن أي حلول سياسية حول مستقبل سوريا.

وضمت الجلسة النقاشية إضافة للسرحان، السيد وو سي كه المبعوث الصيني الخاص السابق لمنطقة الشرق الأوسط ونائب رئيس جمعية الصداقة الصينية العربية، وباسكال بونيفاس مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية، وكورتونوف أندري مدير عام المجلس الروسي للشؤون الدولية. الذين قدموا عدة رؤى حول صنع السلام في الشرق الأوسط يأتي في مقدمتها عدم تهميش القضية الفلسطينية نظرا لكونها قضية محورية تؤثر منذ أمد طويل على الوضع العام بالمنطقة ولا يزال المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ حيالها، وعدم ربط الإرهاب في أمة أو دين معين، إضافة إلى مسألة التنمية وارتفاع معدلات البطالة وهي المشكلات التي تحمل أهمية بالغة في حل قضايا الشرق الأوسط فلا استقرار بدون تنمية ولا تنمية بدون استقرار، كما شددوا على أن استقرار مصر يمثل ثقلا ينعكس إيجابا على جميع دول المنطقة.