 تونس.. المطالبة بالتحقيق بتلقي “النهضة” أموالا من قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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تونس.. المطالبة بالتحقيق بتلقي “النهضة” أموالا من قطر

تونس.. المطالبة بالتحقيق بتلقي “النهضة” أموالا من قطر
المناطق - تونس

طالب أحد الأحزاب التونسية، الخميس، بالتحقيق في حصول أحزاب سياسة على تمويل أجنبي، وخص في بلاغه إلى الحكومة التونسية حزب النهضة الذي يتلقى أموالا من قطر، بحسب بيان للحزب.
وذكر الحزب الدستوري الحر في بيانه أن “الأحزاب التونسية تتلقى أموالا بطرق مختلفة من قبل جمعيات خيرية أو إدخال المال خلسة من خلال استغلال النفوذ أو التحويلات البنكية”.

وأوضح الحزب في بيانه أن “هناك شبهات تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة والتي تتمتع بها أحزاب تونسية على رأسها حزب النهضة”.

وطالب الدستوري الحر باتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية المناسبة وإنزال العقوبات الضرورية “لإيقاف هذا التيار الخطير على أمن تونس القومي وسيادتها واستقلال قرارها الداخلي”.

وأرفق الحزب في بيانه محضر معاينة محرر بواسطة عدل تنفيذ وقرص مضغوط، تضمن جملة من التصريحات الإعلامية والتقارير التي تفيد بتمويل قطر لحزب النهضة.

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