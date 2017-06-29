العيادات السعودية تعالج 2654 لاجئاً سورياً في مخيم الزعتري

واصلت العيادات التخصصية الطبية التابعة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تقديم خدماتها الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن للأسبوع الـ 233، حيث تعاملت هذا الأسبوع 2654 حالة مرضية من مختلف فئاتهم العمرية، وذلك تحت إشراف كادر طبي متخصص.

وقال المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني: “إن الإحصاءات الطبية سجلت هذا الأسبوع 837 مراجعا لعيادة الأطفال ، وعيادة القلب 39 مراجعا ، فيما تلقى 300 شقيق سوري العلاج في عيادة الطب العام ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 208 حالات ، والعظام 168حال “.

وأضاف المفعلاني: “إن عيادة الجلدية قدمت العلاج المناسب لـ300 حالة، وبلغ عدد مراجعي عيادة الأذنية 105 حالات، وعيادة المطاعيم استقبلت 62 طفلا حيث قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الطبي “شقيقي صحتك تهمني”، فيما أجرى قسم المختبر 321 تحليلاً مخبرياً وصرف 1864 وصفة طبية من خلال صيدلية العيادات السعودية”.

بدوره أوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الجهد الكبير المبذول من قبل العيادات التخصصية السعودية جعلها إحدى أهم وحدات معالجة المرضى في مخيمات اللجوء على مستوى المنظمات العالمية ، مؤكدا أن من أولويات الحملة الوطنية السعودية في مشروعاتها الطبية الدائمة مكافحة الأمراض ورفع معدل مستويات الصحة العامه إضافة إلى تقديم العلاجات اللازمة للأمراض الموسميه والمزمنة.

وأبان أن العيادات التخصصية مستمرة في مواكبة المستجدات الطبية لتقديم أعلى معايير الجودة الطبية المقدمة للأشقاء السوريين.