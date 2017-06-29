 مصر.. زيادات جديدة في أسعار المحروقات بدءا من اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر.. زيادات جديدة في أسعار المحروقات بدءا من اليوم العيادات السعودية تعالج 2654 لاجئاً سورياً في مخيم الزعتري رئيس وزراء الهند: ليس مقبولا قتل مسلمين من أجل بقرة د. السرحان: الصراع العربي- الإسرائيلي أهم المشكلات التي تواجه الشرق الأوسط .. والحل بمبادرة السلام العربية تونس.. المطالبة بالتحقيق بتلقي “النهضة” أموالا من قطر البدر يضيء عكاظ ١١ .. و٤٠  رحلة سياحية لزيارة عكاظ بقيادة ٥٠ مرشدا سياحي البحرين : القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية بينهم 31 وفاة .. “صحة الطائف”: استقبلنا 166 قتيلا ومصابا بسبب الحوادث المرورية في ايام العيد غرفة الشرقية تختتم فعالياتها وسط حضور وتفاعل اهالي وزوار المنطقة “سوريا الديمقراطية” تقطع آخر طريق لهروب داعش من الرقة بلدية النعيرية: اختتام فعاليات عيد الفطر المبارك وسط اعجاب وحضور كبير هيئة الترفية تنظم مهرجان “النور والماء” في كورنيش الدمام

مصر.. زيادات جديدة في أسعار المحروقات بدءا من اليوم

مصر.. زيادات جديدة في أسعار المحروقات بدءا من اليوم
المناطق - وكالات

أعلن مجلس الوزراء المصري الخميس في بيان زيادة أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في يوليو 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا من 12 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء في البيان إنه أقر “زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم (الخميس)”.

ووفقا للأسعار المعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% ليصل إلى 3,65 جنيهات.

وأضاف البيان ان سعر السولار (الديزل) ارتفع أيضا بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل إلى 30 جنيها.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي “كان يجب أن يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى نستطيع تصحيح المسار في العام المقبل”.

وأوضح اسماعيل أنه كان مخططا لدعم الطاقة في العام المالي الحالي 2016/17 35 مليار جنيه ولكن من المتوقع أن تصل القيمة إلى 110 مليارات جنيه على الرغم من الإجراءات المتخذة في نوفمبر الماضي.

وتابع “من المتوقع إذا لم نقم بهذه الإجراءات أن تصل قيمة الدعم (الطاقة) إلى 145-150 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا لا يستطيع قطاع البترول أو الموازنة العامة للدولة تحمله وإلا سيكون على حساب قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والخدمات”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>