 وزير الثقافة والإعلام: الوزارة تدعم النسخة الجديدة لمؤشر الإعلام الرقمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 شوّال 1438 هجريا, الموافق 29 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الثقافة والإعلام: الوزارة تدعم النسخة الجديدة لمؤشر الإعلام الرقمي

وزير الثقافة والإعلام: الوزارة تدعم النسخة الجديدة لمؤشر الإعلام الرقمي
المناطق - الرياض

أعلن وزير الثقافة و الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن الوزارة تدعم النسخة الجديدة لمؤشر الإعلام الرقمي بالشراكة مع مجموعة من الشركات السعودية الشابة.

وذكر الوزير في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يسر وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع مجموعة من الشركات السعودية الشابة أن تدعم النسخة الجديدة لـ

وأضاف  : “آملين أن يسهم في رفع أداء التحول الرقمي في القطاع الإعلامي”

يذكر أن مؤشر الإعلام الرقمي هو تقرير يصدر بشكل ربع سنوي ليوفر معلومات مرجعية عن أحدث التوجهات بمجالي الإعلام والنشر الرقمي بالإضافة إلي إحصائيات هامة عن آداء أكثر من 600 صحيفة رقمية عربية ومدى مواكبتهم لتلك التوجهات. ويهدف المؤشر إلي توفير معايير موثوقة لدعم صانعي القرار في صناعة الإعلام الرقمي في التخطيط لأعمالهم بشكل أكثر حرفية.

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